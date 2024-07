Con l’arrivo di luglio, inizia ufficialmente la nuova stagione calcistica e per il Foggia è tempo di annunci e presentazioni. Nei prossimi giorni, si terranno conferenze stampa fondamentali: quella del nuovo allenatore Massimo Brambilla e del nuovo direttore sportivo Domenico Roma. Entrambi sono stati recentemente liberati dai loro contratti con Juventus e Messina rispettivamente, ma l’ufficializzazione era vincolata alla scadenza del 30 giugno.

La settimana appena iniziata vedrà anche la presentazione della nuova campagna abbonamenti, mentre sul fronte del mercato potrebbero esserci novità rilevanti. Tra i primi acquisti in arrivo, si parla del portiere Victor De Lucia, svincolatosi dall’Entella, e del difensore Davide Mondonico, libero dopo la mancata iscrizione dell’Ancona.

Il Foggia di Brambilla subirà una profonda trasformazione, considerando che attualmente solo 12 calciatori sono sotto contratto. Tuttavia, è improbabile che tutti restino. Alcuni giocatori come il fantasista Millico e il centrocampista Tascone, entrambi con contratti fino al 2026, sono considerati punti fermi per il nuovo progetto tecnico.

Il portiere Perina potrebbe lasciare, soprattutto se De Lucia arriverà. Salines ha attirato l’interesse di squadre come Bari e Milan Futuro, e potrebbe partire se arrivasse un’offerta adeguata. Carillo e Marzupio sono reduci da gravi infortuni al ginocchio, con tempi di recupero differenti: Marzupio dovrebbe essere pronto per il ritiro, mentre Carillo, operatosi a marzo, ha ancora un lungo percorso di recupero davanti a sé. Per Papazov si parla di una risoluzione consensuale, mentre il futuro di Riccardi ed Ercolani è incerto. Vezzoni, grazie alla sua versatilità e una buona seconda parte di stagione, potrebbe rimanere, adattandosi bene al 3-4-2-1 di Brambilla. Santaniello, invece, potrebbe perdere il posto da titolare se arrivasse un nuovo attaccante. Beretta, rientrato dal prestito a Lecco, ha un contratto oneroso fino al 2025 e il club dovrà lavorare per una risoluzione, ma non sarà semplice trovare un accordo.

Lo riporta foggiatoday.it.

Molti giocatori hanno visto scadere i loro contratti: Nobile, Rizzo, Di Modugno, Antonacci, Schenetti, Embalo, Manneh, Tonin, Odjer e Di Noia. Quest’ultimo è già stato ufficializzato dall’Entella. L’ex capitano potrebbe tornare a Trapani, ma si parla anche di un possibile rinnovo con il Foggia. Moses Odjer, invece, sembra destinato a lasciare.

Il mercato del Foggia sarà quindi molto attivo, con l’obiettivo di inserire almeno 12 nuovi volti. La priorità sarà trovare un attaccante: il sogno rimane Lescano, ma il costo elevato rende complicato il suo arrivo. Altre opzioni includono Alberto Spagnoli, Simone Guerra ed Emanuele Pecorino, entrambi della Juventus. Per il centrocampo, il nome più gettonato è Samuele Damiani del Palermo, ben conosciuto da Brambilla per la loro esperienza comune alla Juventus Next Gen. Potrebbero arrivare anche giocatori provenienti dal Messina, come l’attaccante esterno Zunno, il terzino Ortisi e il mediano Frisenna.

Questi movimenti dimostrano l’ambizione del Foggia di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. L’attenzione alle scadenze contrattuali e la necessità di intervenire sul mercato sono chiari segnali di un rinnovamento profondo. Il club sta lavorando per garantire una rosa di qualità, capace di affrontare le sfide della nuova stagione con determinazione e spirito competitivo. I tifosi, nel frattempo, attendono con trepidazione di vedere i nuovi volti che indosseranno la maglia rossonera, sperando che le promesse si trasformino in risultati concreti sul campo.

La strategia del Foggia sembra chiara: puntare su un mix di giocatori esperti e giovani promettenti, con l’obiettivo di creare un gruppo coeso e affiatato. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il volto della squadra e per prepararsi al meglio all’inizio del campionato.

Lo riporta foggiatoday.it.