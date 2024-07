Giovanni Trotta (ComunicaRE SRLS): "Con la campagna marketing per Ugo Galli raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni"

La recente campagna marketing per Ugo Galli, gestita da ComunicaRE SRLS e guidata da Giovanni Trotta, un giovane imprenditore di 23 anni, ha ottenuto risultati notevoli. In soli due mesi, dal 16 aprile al 24 giugno, sono stati prodotti 188 contenuti, inclusi 66 reels, che hanno raggiunto quasi un milione di visualizzazioni (986.301) e coinvolto 297.000 account, generando 20.491 interazioni con un engagement rate del 18,52% (di gran lunga superiore alla media del 8%).

Tra i principali highlights c’è sicuramente l’iniziativa “La tua voce per Manfredonia“, che ha avuto un riscontro eccezionale, permettendo ai cittadini di partecipare attivamente e condividere le proprie idee, domande e considerazioni. “Abbiamo voluto attraverso questa iniziativa favorire la costruzione di un percorso condiviso ed è stato molto gratificante vedere tantissime persone partecipare”.

Uno dei momenti più emozionanti per il team di ComunicaRE è stato il video “Manfredonia è”, realizzato con riprese aeree che hanno catturato tutte le aree della città. “Vedere la nostra città dall’alto, poter mostrare a tutti le sue bellezze e vedere tanto apprezzamento da parte del pubblico è stato emozionante. Questo video non solo mira a valorizzare il patrimonio locale, ma anche a rafforzare il senso di appartenenza e orgoglio trai cittadini”

Ma al di là dei numeri e dei contenuti digitali, ciò che ha colpito profondamente Giovanni è stata l’opportunità di riscoprire la Città sotto ogni punto di vista. “Abbiamo conosciuto persone straordinarie e scoperto realtà economiche uniche che rendono il nostro territorio speciale. Queste esperienze ci hanno arricchito tantissimo e ci hanno dato tanti nuovi spunti e idee per il presente e il futuro”.

Per Giovanni, questa campagna è stata una conferma del valore del suo impegno sul territorio. “Sono ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta investendo su Manfredonia, siamo pronti a trasformare queste esperienze in nuove idee e progetti per il futuro. Continueremo a lavorare con dedizione per valorizzare il nostro territorio e supportare la crescita delle imprese locali”.