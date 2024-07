“Good Evening Stefania: Talk Show!”. Nuovo appuntamento d’attualità su StatoQuotidiano.it

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Dopodomani, mercoledì 3 luglio 2024, alle 19:00, su StatoQuotidiano.it, andrà in onda il nuovo talk show intitolato “Good Evening Stefania – Talk Show!”. Il programma, condotto da Stefania Consiglia Troiano, si propone di raccogliere i fatti più significativi del momento, spaziando tra politica, cronaca, salute ed eventi da segnare in agenda.

Cosa aspettarsi dallo show?

Attualità e approfondimenti: Stefania analizzerà gli avvenimenti più rilevanti, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti.

Ospiti illustri

Nel corso delle puntate, interverranno ospiti di spicco provenienti da vari settori.

Agenda degli eventi

Stefania fornirà informazioni sugli eventi imminenti da non perdere.

Non perdete l’appuntamento con “Good Evening Stefania: Talk show!” per rimanere informati e partecipare a una discussione avvincente! Tutti i mercoledì su www.statoquotidiano.it e in diretta sulle pagine social di StatoQuotidiano.it

Per questa puntata ringraziamo lo stabilimento balneare “L’ultima Spiaggia” di Siponto, Manfredonia (sito in viale dei Pini, Telefono: 329 622 9229).