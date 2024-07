Tra mare e borghi, storia e cultura, il Gargano fa sistema a dimostrazione del forte spirito di squadra che anima lo sviluppo del territorio. Anche quest’anno le premesse sono positive, tra gli operatori turistici c’è ottimismo per una stagione estiva, in previsione, da numeri importanti. Le Bandiere Blu, dalle Isole Tremiti a Rodi Garganico, Peschici, Vieste e Zapponeta garantiscono la qualità del mare che rimane l’attrazione principale. Cresce il turismo a Mattinata con 25000 presenze tra maggio e giugno prevalentemente di italiani, mentre si registra un incremento di turisti francesi, tedeschi e austriaci per i mesi estivi.