Il trapper Baby Gang assolto in appello dall'accusa di rapina

Baby Gang è stato assolto in appello “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di rapina. Il trapper 23enne, in primo grado, era stato condannato a 4 anni e 10 mesi per una presunta rapina a Vignate, nel Milanese. Nei giorni scorsi, Baby Gang era già stato scarcerato e posto ai domiciliari su decisione del Tribunale del Riesame.

Il trapper, noto per milioni di follower e successi nelle classifiche, è stato coinvolto in numerosi fatti di cronaca negli ultimi anni. Oltre all’accusa di rapina a Vignate, Baby Gang è stato condannato in primo grado a 5 anni e 2 mesi per una presunta sparatoria avvenuta due anni fa in una delle zone della movida milanese. La sentenza d’appello per questo caso è attesa nei prossimi giorni.

Il legale di Baby Gang, Niccolò Vecchioni, ha dimostrato che le prove contro il suo assistito erano “lacunose”. È stato provato che, nel giorno della rapina, il trapper si trovava a Rimini, rendendo impossibile la sua presenza a Vignate. Oggi, è arrivata l’assoluzione dopo la condanna di primo grado.

Lo riporta TGCOM24.