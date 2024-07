Presentato il progetto di riqualificazione dell'oratorio della Parrocchia San Michele Arcangelo

Il progetto di riqualificazione degli ambienti esterni all’oratorio della Parrocchia San Michele Arcangelo a Manfredonia rappresenta un’iniziativa significativa per la comunità. Questo ambizioso intervento è finanziato dal Lions Club Manfredonia Host e dalla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di San Giovanni Rotondo, che hanno unito le forze per supportare lo sviluppo e la valorizzazione degli spazi parrocchiali.

Il progetto mira a creare un ambiente più accogliente e funzionale per le attività della parrocchia e della comunità. Gli obiettivi principali includono:

1. Miglioramento degli Spazi Esterni: La riqualificazione degli spazi esterni prevede l’installazione di nuove aree verdi, la ristrutturazione delle pavimentazioni e la creazione di zone dedicate al relax e alle attività all’aperto.

2. Aree di Gioco e Sportive: Verranno create nuove aree di gioco per i bambini e spazi dedicati alle attività sportive, promuovendo così uno stile di vita sano e attivo tra i giovani della comunità.

3. Accessibilità e Sicurezza: Il progetto include interventi per migliorare l’accessibilità degli spazi per le persone con disabilità e per aumentare la sicurezza attraverso l’installazione di illuminazione adeguata e la ristrutturazione delle aree comuni.

Il Lions Club Manfredonia Host ha scelto di sostenere questo progetto come parte del suo continuo impegno a migliorare la qualità della vita nella comunità di Manfredonia insieme alla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di San Giovanni Rotondo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e organizzazioni no-profit per il bene comune.

Il parroco don Giovanni Antonacci ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto e ha lanciato un appello alla comunità: “Vi invito a continuare a supportare questa iniziativa attraverso donazioni, volontariato e partecipazione attiva alle nostre attività di raccolta fondi. Insieme possiamo creare un luogo che non solo migliorerà la qualità della vita della nostra comunità, ma che sarà anche un simbolo di collaborazione e speranza per tutti noi.”

La riqualificazione degli ambienti esterni dell’oratorio di San Michele Arcangelo avrà un impatto positivo sulla comunità locale, offrendo spazi migliorati per le attività ricreative, educative e spirituali. Questo progetto non solo arricchirà la parrocchia, ma promuoverà anche il senso di appartenenza e coesione tra i residenti di Manfredonia. L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra diverse entità, come il Lions Club e la BCC, possa portare a risultati tangibili e duraturi per il benessere della comunità. https://www.facebook.com/share/v/wqxQyyXcL1i8eENv/

Causale: Donazione per riqualificazione oratorio

Iban: IT8010306978451100000002667

Intestato a Parrocchia San Michele Arcangelo

Piazza San Michele

71043-Manfredonia (FG)

a cura di Daniele Catalano