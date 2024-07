Puglia: via ai saldi estivi dal 6 luglio

In Puglia, i saldi di fine stagione sono in linea con la data stabilita dalla Conferenza delle Regioni: inizieranno sabato 6 luglio e termineranno il 15 settembre.

Secondo l’articolo 5 del regolamento regionale n. 10/2016, “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”, sono vietate le vendite promozionali nei quindici giorni precedenti l’inizio dei saldi.

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcune indicazioni fondamentali per garantire acquisti sicuri e trasparenti, sia per gli esercenti che per i clienti.

Confcommercio Foggia ha rilanciato il decalogo con le principali regole da seguire. La possibilità di cambiare un capo acquistato è generalmente a discrezione del negoziante, salvo che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In tal caso, il negoziante è obbligato a riparare o sostituire il capo e, se ciò non è possibile, a ridurre il prezzo o rimborsare il cliente. Il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla scoperta.

Non esiste l’obbligo per i negozianti di consentire la prova dei capi, lasciata alla loro discrezionalità.

I negozianti devono accettare le carte di credito. I capi in saldo devono essere stagionali o di moda e suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo.

È obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita (che, in base al D.lgs 26/2023, è il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi), lo sconto e il prezzo finale.

Lo riporta Foggiatoday.it