Come ogni estate, con l’aumento delle temperature, Foggia torna a essere soffocata dalla ‘puzza’ che colpisce interi quartieri ormai da anni. La situazione, definita dai residenti “surreale”, sembra ripetersi puntualmente ogni anno, rendendo la vita quotidiana insostenibile.

“Anche quest’estate, come la precedente, le zone di Foggia intorno all’ospedale, via Lucera e via Napoli sono invase da un odore insopportabile. Con il caldo torrido, siamo costretti a chiudere le finestre,” riferisce un lettore. Il fenomeno si manifesta soprattutto la sera, intorno alle 21, e persiste fino al mattino, specialmente quando soffia il maestrale.

La frustrazione tra i cittadini è palpabile. “È una situazione insostenibile,” afferma un residente. “Possibile che in questa terra dobbiamo vivere come nel Far West dove non si rispettano le regole?” L’appello è rivolto alle autorità competenti, con la speranza che qualcuno intervenga per risolvere definitivamente il problema.

La questione ha attirato anche l’attenzione delle istituzioni locali. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Strippoli, ha comunicato che l’assessora all’Ambiente del Comune di Foggia, Lucia Aprile, ha sollecitato un intervento urgente da parte di Arpa Puglia. L’obiettivo è accertare la causa delle emissioni odorigene e adottare provvedimenti adeguati per eliminare il disagio.

Nel frattempo, la vita quotidiana dei foggiani continua a essere compromessa. Molti raccontano di come la ‘puzza’ renda impossibile anche svolgere le attività più semplici. “Non possiamo nemmeno stendere i panni fuori ad asciugare,” lamenta una madre di famiglia. “L’odore penetra nelle case, e anche tenendo le finestre chiuse, non riusciamo a evitarlo del tutto.”

La causa delle emissioni maleodoranti non è ancora stata accertata con precisione, ma varie ipotesi sono state avanzate nel corso degli anni. Alcuni residenti sospettano che l’origine sia da ricercare in attività industriali o agricole della zona. Altri puntano il dito contro una gestione non ottimale dei rifiuti. Qualunque sia la causa, è chiaro che il problema ha un impatto significativo sulla qualità della vita nella città.

Negli ultimi anni, le segnalazioni dei cittadini non sono mancate, ma sembra che poco sia stato fatto per risolvere il problema alla radice. Ogni estate, le promesse di interventi risolutivi si scontrano con una realtà che vede la situazione invariata. “È frustrante,” commenta un anziano residente. “Ogni anno ci viene detto che si farà qualcosa, ma poi nulla cambia.”

L’intervento di Arpa Puglia rappresenta una speranza per molti. L’agenzia è incaricata di monitorare e controllare le fonti di inquinamento ambientale nella regione, e il suo coinvolgimento potrebbe finalmente portare a una soluzione concreta. Tuttavia, la strada sembra ancora lunga e tortuosa.

Nel frattempo, i foggiani continuano a convivere con una situazione che definiscono “invivibile”. L’auspicio è che le autorità locali e regionali prendano sul serio le loro richieste e agiscano rapidamente per restituire alla città una qualità dell’aria degna di un ambiente salubre.

Questa vicenda rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che molte città italiane affrontano nella gestione delle problematiche ambientali. La speranza è che, attraverso un’azione coordinata e decisa, sia possibile non solo risolvere il problema della ‘puzza’ a Foggia, ma anche prevenire simili situazioni in futuro.