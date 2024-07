L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni di Carlo Cane per la prossima stagione sportiva. 203 cm di statura e 105 di peso, il pivot arriva alla corte di coach Massimo Bernardi come terzo nuovo rinforzo sanseverese.

IL CURRICULUM – Originario di Bari, classe 2004, ha iniziato la sua carriera sportiva nella sua città natale, per poi trasferirsi a Fidenza e proseguire la sua crescita nel Varese Academy, con cui ha conquistato l’ultimo titolo regionale, un’ottima base per aspirare a grandi traguardi. Successivamente, le sue esperienze lo hanno portato a Bergamo, dove, indossando la maglia della BB14, è diventato protagonista nella cavalcata verso le finali nazionali U19 e ha disputato un’ottima stagione, nell’Interregionale, risultando tra i migliori del suo ruolo come rendimento e punti segnati.

LE DICHIARAZIONI DEL DS – “Ci sono tanti valori che accomunano Carlo a noi ed è per questo che lo abbiamo voluto fortemente. La prima ragione, di natura tecnica, è che, nonostante la sua giovane età, ha saputo mettersi in mostra, facendosi notare e dimostrando le sue enormi potenzialità e il grande impatto che può avere sul campo. Poi c’è un aspetto locale che non possiamo sottovalutare: essendo originario di Bari, sa perfettamente cosa significa calcare palcoscenici caldi come il nostro ‘Falcone e Borsellino’ e per questo ha deciso di continuare il suo percorso di crescita con la nostra squadra.”

IL COMMENTO DEL COACH – “Acquistiamo un ragazzo con una chiara identità: è un centro di area, un pivot puro. La sua abilità nel difendere la zona pitturata è impressionante, dimostrando una grande comprensione del gioco e una notevole presenza fisica. Con il suo stile di gioco solido e robusto, riesce a essere un punto di riferimento importante sia in attacco che in difesa. Sa usare il corpo in modo efficace, sfruttando la sua stazza, gioca molto bene spalle a canestro e questo gli permette di essere un’arma letale nelle situazioni di post basso. È pronto nel servire la causa chiamata Cestistica San Severo”.

