Inter, il ritorno amaro dal Mondiale per club: vacanze per dimenticare, poi si riparte tra sfide e rimpianti ph Eurosport

Una stagione lunghissima, 63 partite giocate, e nessun trofeo in bacheca. L’Inter saluta il Mondiale per club con un’eliminazione bruciante contro il Fluminense agli ottavi di finale e torna in Italia con la delusione stampata sul volto. Il volo da Charlotte a Malpensa segna l’inizio di tre settimane di vacanza, fondamentali per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali dopo un finale di stagione turbolento e pieno di contraddizioni. Il sipario è calato in modo amaro. Sotto il cielo nero della North Carolina, la squadra di Chivu ha vissuto un’ultima notte altrettanto cupa, resa ancora più amara dalla festa dei tifosi del Fluminense, riuniti a pochi passi dall’albergo nerazzurro. Una beffa nel cuore di Uptown Charlotte, dove il dolore sportivo si è sommato alla stanchezza e allo stupore per un’eliminazione inattesa contro un avversario tecnicamente inferiore, ma decisamente più ispirato.

L’Inter è apparsa provata. L’arrivo della squadra in hotel, poco dopo le 18, è avvenuto nel silenzio più totale: volti tirati, sguardi bassi, nessuna voglia di commentare. A pesare non sono solo i carichi di una stagione logorante, ma anche le tensioni interne riesplose con forza nelle ultime ore. In particolare, hanno fatto rumore le dichiarazioni a caldo del capitano Lautaro Martínez, pronunciate negli spogliatoi e mai concordate con la società. Un’uscita autonoma, ma capace di scuotere lo spogliatoio, tanto da ricevere – a sorpresa – anche l’approvazione pubblica del presidente Giuseppe Marotta. Nel mirino del numero 10, in modo nemmeno troppo velato, è finito Hakan Çalhanoğlu, ritenuto da molti tra i leader silenziosi di un gruppo che ha perso compattezza proprio nel momento decisivo.

Nonostante il clima teso, non si è consumata alcuna resa dei conti nel dopo gara. La cena collettiva è trascorsa nel silenzio, segno di un gruppo più disorientato che diviso. Il confronto interno è rimandato, forse, all’inizio del ritiro estivo. Ora serve staccare. Il ritorno alla normalità è previsto intorno al 20 luglio, con l’avvio della preparazione per la stagione 2025-26. Il ritiro alla Pinetina avverrà in due fasi: prima si presenteranno i nuovi acquisti e i giocatori esclusi dalla fase finale del Mondiale, poi – qualche giorno dopo – toccherà ai reduci dell’avventura americana, protagonisti di un ottavo di finale tanto deludente quanto emblematico di un’annata complicata.

In casa Inter si apre ora una fase di riflessione. Le parole di Lautaro hanno aperto una frattura o, forse, portato alla luce tensioni già latenti. Quel che è certo è che servirà tempo per digerire un’uscita prematura dal torneo che doveva rappresentare il coronamento di un ciclo. E invece si è trasformato in uno spartiacque da cui ripartire. Il Mondiale è sfumato, così come la Champions e gli altri obiettivi stagionali. L’Inter si ritroverà presto, con l’obbligo di ricostruire un’identità smarrita e con la consapevolezza che la nuova stagione inizierà nel segno dei rimpianti – mondiali e non – e di tante risposte ancora da dare.

Lo riporta Gazzetta.it