ARCI Foggia a Vannacci: "Ricordiamo che gli omosessuali sono presenti in tutte le forze armate"

Foggia – In seguito alle recenti dichiarazioni del Generale Vannacci, che ha suscitato molte polemiche con affermazioni considerate da alcuni come discriminatorie, il Comitato Provinciale ARCI di Foggia ha voluto intervenire con una nota ufficiale per sottolineare un principio fondamentale: la presenza e il valore delle persone LGBTQ+ nelle forze dell’ordine e nelle forze armate italiane.

“Volevo ricordare al Generale Vannacci che gli omosessuali sono presenti in tutte le forze, che siano dell’ordine o militari,” si legge nella nota.

“Queste persone combattono e hanno sempre combattuto al fianco di tutti gli altri cittadini, spesso senza ricevere il giusto riconoscimento.”

L’associazione critica inoltre il tono qualunquista adottato dal rappresentante politico, ritenendo che tali dichiarazioni possano alimentare divisioni e tensioni sociali.

“Il qualunquismo di questo rappresentante politico crea molte più guerre di quelle che già ci sono,” si aggiunge nel comunicato.

Il testo prosegue con una provocazione rivolta alle affermazioni del generale: “Altrimenti facciamo il censimento degli omosessuali per poter diventare carabiniere, poliziotto, soldato? Ai Pride, caro generale, partecipano milioni di eterosessuali, che magari portano anche la divisa e difendono lo Stato con serietà e rispetto.”

L’ARCI conclude invitando a riflettere sui valori di inclusione e rispetto reciproco, fondamentali per una società democratica e pluralista.

La questione delle dichiarazioni pubbliche di figure istituzionali rimane centrale nel dibattito sulla tutela dei diritti civili e sull’immagine delle istituzioni militari e di sicurezza italiane.