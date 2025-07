Audace Cerignola, si chiude l’era Raffaele: in pole Di Donato per la panchina ph Playnews24

Giuseppe Raffaele non è più l’allenatore dell’Audace Cerignola. Il tecnico siciliano, giunto nella scorsa stagione con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita del club gialloblù, ha deciso di interrompere anticipatamente il proprio rapporto con la società. Lo ha comunicato oggi lo stesso club ofantino, con una nota ufficiale in cui si annuncia anche la rescissione consensuale del contratto.

«La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica che, appresa la volontà del tecnico Giuseppe Raffaele di interrompere anticipatamente il proprio rapporto con il club, si è proceduto alla rescissione consensuale del contratto. Lascia Cerignola anche il suo vice Giacomo Ferrari. La società ringrazia mister Raffaele per il lavoro svolto, la professionalità e la passione dimostrati, augurandogli i migliori successi umani e professionali per il futuro».

Una separazione che apre ufficialmente la corsa alla nuova guida tecnica per la stagione 2025/2026. E nelle ultime ore, tra i nomi in pole per raccogliere l’eredità di Raffaele è spuntato quello di Daniele Di Donato. L’ex allenatore di Latina e Vis Pesaro, reduce da un contatto non andato a buon fine con l’Altamura, sembrerebbe essere tra i profili graditi alla dirigenza cerignolana. Il nome di Di Donato si aggiunge così alla rosa dei candidati seguiti con attenzione dalla società, che mantiene vive anche le piste che portano a Valerio Bertotto, Piero Braglia, Emanuele Troise e Antonio Buscè.

Nel frattempo, Raffaele sembra destinato a ripartire dalla Salernitana, pronta a ripartire con un nuovo progetto tecnico dopo la retrocessione in Serie B. Un segnale ulteriore della qualità del lavoro svolto dall’ormai ex allenatore gialloblù. Nei prossimi giorni è attesa la scelta definitiva del nuovo tecnico, chiamato a guidare l’Audace Cerignola verso nuove ambizioni e a dare continuità a un progetto che, nonostante la svolta tecnica, vuole rimanere competitivo e protagonista.

Lo riporta Tuttocalciopuglia.com