Foggia, occhi su Carmine Nunziata per la panchina: Amelia smentisce i rumors

Dopo l’esperienza con l’Italia Under 21 all’Europeo, Carmine Nunziata potrebbe ripartire dalla Serie C. Secondo quanto riportato da Antenna Sud, il Foggia avrebbe messo nel mirino il commissario tecnico della Nazionale giovanile come possibile guida tecnica per la prossima stagione. Una candidatura di spessore, che confermerebbe la volontà del club rossonero di puntare su un profilo esperto nella valorizzazione dei giovani e abituato al calcio di alto livello. Nunziata ha appena concluso la sua avventura all’Europeo di categoria con la Nazionale U21, eliminata nel match decisivo contro la Germania.

Il tecnico, apprezzato per il lavoro svolto in azzurro, potrebbe ora iniziare una nuova fase della sua carriera nei professionisti, con la panchina dello Zaccheria come possibile destinazione. Nelle scorse ore era circolato anche il nome di Marco Amelia come possibile candidato alla panchina rossonera. L’attuale allenatore del Sondrio, però, ha smentito pubblicamente ogni ipotesi di trattativa, affidandosi a un comunicato pubblicato dal club valtellinese: “Non ho avuto né dialoghi né incontri con il presidente o con dirigenti del Foggia Calcio. Ho scambiato idee e pensieri con alcuni amici di Foggia legati al mondo dell’imprenditoria e molto tifosi della squadra. Reputo Foggia una delle piazze più belle del Sud Italia, ma non sarò io a guidare i Satanelli nella prossima stagione”.

Amelia ha poi ribadito il proprio impegno con il Sondrio: “Sono una persona seria e di sani valori. Ho un accordo con il Sondrio Calcio, società seria con un ottimo presidente e un direttore sportivo che stimo molto. Nonostante le numerose chiamate ricevute da club di Serie C, D e settori giovanili, porterò avanti il mio impegno con il presidente Rigamonti, il ds Salvadori e la Sondrio calcistica. Si sta lavorando tanto per far crescere il club e il progetto proseguirà con coerenza e determinazione”.

In attesa dell’annuncio ufficiale, la dirigenza del Foggia prosegue la valutazione dei profili per la panchina, in un’estate che si preannuncia cruciale per definire ambizioni, organico e guida tecnica. Il nome di Nunziata resta tra i più caldi, ma non sono escluse sorprese nei prossimi giorni. I tifosi intanto attendono con ansia segnali concreti sul nuovo corso rossonero.

Lo riporta tuttomercatoweb.com