Foggia, vile furto al Centro Diurno "Il Dono": trafugati ventilatori nuovi per senza tetto

Senzatetto in via Piave - Fonte: FoggiaToday

FOGGIA – Un episodio di estrema gravità ha scosso questa mattina il cuore della comunità solidale di Stazione.

Durante il turno di lavoro, i volontari e gli operatori del Centro Diurno “Il Dono” si sono trovati a dover affrontare un atto vile e ingiustificabile: il furto dell’attrezzatura destinata ad aiutare le persone più fragili.

Il responsabile del centro, Antonio Feudis, noto e stimato referente del centro e storico membro dei Fratelli della Stazione, è stato vittima di un episodio che ha lasciato sgomenti tutti coloro che operano nel terzo settore.

Un uomo in bicicletta ha forzato l’auto del mediatore interculturale, rubando ventilatori nuovi donati per i senzatetto e le famiglie bisognose che frequentano il centro.

Questi ventilatori erano fondamentali per garantire un minimo di conforto durante le calde giornate estive, contribuendo al benessere di chi si rivolge all’associazione.

L’atto, purtroppo non isolato in questa città, rappresenta un duro colpo non solo alla sede operativa ma anche ai beneficiari delle iniziative benefiche promosse dall’associazione.

La perdita di attrezzature così importanti compromette i progetti di assistenza e solidarietà che ogni giorno vengono portati avanti grazie alle donazioni e all’impegno di volontari e sostenitori.

In una nota pubblicata sui social, Antonio Tato de Feudis ha espresso tutto il suo sdegno: “A te, che hai forzato la mia auto in pochi secondi, rubando ventilatori nuovi destinati ai SENZA TETTO e alle PERSONE FRAGILI che frequentano il nostro ‘centro diurno Il Dono’, vorrei dire tante cose ma te ne dico solo due: VERGOGNATI. Innanzitutto perché a differenza dei nostri poveri non ne avevi necessità; poi perché con una bici sei riuscito a portare via tutto quel peso!”.

L’associazione fa appello alla coscienza dell’autore del gesto affinché possa pentirsi e restituire quanto sottratto.

La solidarietà della comunità si stringe intorno a “Il Dono”, ricordando come ogni contributo sia fondamentale per continuare a offrire supporto concreto a chi ne ha più bisogno.

Questo episodio ci ricorda quanto sia importante tutelare e sostenere le realtà del terzo settore, pilastri fondamentali della nostra società civile.

La speranza è che episodi come questo possano servire da monito affinché la solidarietà prevalga sulla violenza e sull’indifferenza.