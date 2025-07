Gargano, musica ad alto volume in mare vietata entro 500 metri dalla costa

FOGGIA – Con l’arrivo dell’estate, le coste pugliesi si animano di bagnanti e diportisti desiderosi di godersi le acque cristalline che rendono la regione una delle mete più apprezzate d’Italia.

Tuttavia, tra i momenti di relax e divertimento, si stanno diffondendo comportamenti che rischiano di compromettere la sicurezza e la tranquillità in mare.

In particolare, la Guardia Costiera ha rilevato un aumento dell’uso di potenti amplificatori sonori a bordo delle imbarcazioni, spesso accompagnati da musica ad alto volume e schiamazzi.

In alcuni casi, più barche si radunano formando vere e proprie “feste galleggianti”, disturbando gli altri utenti del mare e creando potenziali pericoli sia per la balneazione che per la navigazione.

Il rumore eccessivo può infatti compromettere l’ascolto di richiami d’allarme, segnali acustici di altre unità o chiamate di soccorso radio, elementi fondamentali per interventi rapidi ed efficaci in caso di emergenza.

Per tutelare il rispetto ambientale e garantire la sicurezza di tutti, il Comandante di Vascello Rosario Meo, Capo del Circondario Marittimo di Taranto, ha emanato una nuova Ordinanza che vieta l’uso di apparecchiature sonore entro 500 metri dalla costa.

Questa zona rappresenta quella maggiormente frequentata dai bagnanti e più delicata dal punto di vista della sicurezza.

Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza, le Forze di Polizia in mare intensificheranno i controlli per assicurare un’estate all’insegna del rispetto reciproco, della sicurezza e della tranquillità per tutti gli utenti del mare pugliese.

