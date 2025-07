Manfredonia. Addio a Francesco Zerulo, 53 anni: "Lasci un vuoto profondo"

San Giovanni Rotondo (Foggia) – Si è spento stamani nell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo Francesco Zerulo, noto imbianchino di Manfredonia, di 53 anni.

La notizia ha suscitato commozione tra familiari, amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona “gentile e stimata”.

Francesco, che lascia nel dolore la figlia, le sorelle, i cognati, i nipoti e tutti i parenti, si è spento dopo aver ricevuto i conforti religiosi.

I funerali si terranno domani, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 17:00 nella Parrocchia San Carlo Borromeo.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio espressi sui social e tra amici: “Noooo se ne stanno andando tutte le brave persone”, “Sentite condoglianze alla famiglia”, “R.I.P Franco”, “Condoglianze alla famiglia”, tutti uniti nel cordoglio per questa perdita.

Il lutto ha colpito profondamente la comunità di Manfredonia, che ricorda Francesco Zerulo non solo come un professionista stimato ma anche come una persona dal cuore grande.

Riposa in pace, Francesco.