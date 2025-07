Manfredonia, cane gettato dagli scogli. Liliana Rinaldi: "Affidato a una clinica veterinaria"

Manfredonia (Foggia) – La drammatica vicenda del cane gettato dagli scogli a Manfredonia continua a suscitare sdegno e preoccupazione tra i cittadini e le associazioni animaliste.

Questa mattina, grazie all’intervento della Polizia Locale del Comune di Monte Sant’Angelo, si è svolto un ulteriore sopralluogo sul luogo dell’accaduto per accertare le condizioni dell’animale e raccogliere elementi utili alle indagini.

Secondo quanto riferito, le forze dell’ordine hanno verificato che il cane non era presente nelle zone limitrofe e hanno proseguito le ricerche presso i poderi circostanti.

Nel primo pomeriggio, sono arrivate notizie rassicuranti: il cane è stato trovato vivo.

La Polizia Locale ha affidato l’animale a una clinica veterinaria per le cure del caso mentre sono in corso approfondimenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

L’episodio, avvenuto domenica pomeriggio, avrebbe visto un pastore gettare il cane dagli scogli perché, secondo alcune testimonianze diffuse sui social network, l’animale si sarebbe mostrato troppo curioso nei confronti del mare invece di sorvegliare le pecore come previsto.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale e ha portato all’intervento dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che ha deciso di agire con fermezza.

Gli attivisti hanno annunciato che presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica di Foggia per fare piena luce sui fatti e accertare eventuali reati.

“Quanto denunciato sui social è molto grave: si tratta di un reato punibile con il carcere,” affermano i rappresentanti di AIDAA. “Vogliamo conoscere le condizioni del cane e sapere se è ancora vivo o meno. La nostra priorità è ottenere giustizia e verità per quell’animale, vivo o morto che sia.”

La comunità attende con ansia gli sviluppi delle indagini e spera che questa triste vicenda possa portare a conseguenze severe per chi si rende responsabile di tali gesti ignobili.