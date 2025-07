"San Camillo de Lellis” di Manfredonia: iniziati i lavori per la sistemazione della nuova TAC

MANFREDONIA (FOGGIA) – Partiti oggi i lavori necessari all’installazione della TAC acquistata per il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. ASL Foggia ha deciso di collocare la Tomografia assiale computerizzata nei locali in uso alla farmacia territoriale, situata al piano interrato del Pronto Soccorso.

NUOVA TAC

La nuova apparecchiatura è stata acquistata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo di circa mezzo milione di euro. Gli interventi di adeguamento degli ambienti per la TAC rientrano nel quadro dei lavori edili e impiantistici previsti per l’adeguamento alla normativa antincendio del Presidio Ospedaliero. Il progetto è finanziato con fondi del Patto per la Puglia, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

CONDIZIONATORI

Nella giornata di oggi sono stati installati tre condizionatori verticali a colonna (torri) che saranno destinati al Pronto Soccorso e alla Sala Parto, in modo da superare le criticità riscontrate nel regolare funzionamento degli impianti di climatizzazione. Le tre torri consentiranno di garantire condizioni microclimatiche idonee per la sicurezza e il benessere di pazienti e personale.

TAVOLI RADIOLOGICI

Il 7 luglio prossimo inizieranno i lavori propedeutici alla sistemazione di un nuovo tavolo radiologico nei locali dell’ex mensa. Il secondo tavolo radiologico sarà posizionato negli spazi del Pronto Soccorso del P.O. “San Camillo de Lellis”. Le apparecchiature sono state acquistate complessivamente con fondi PNRR per 350 mila euro.

L’area tecnica di ASL Foggia ha definito le sistemazioni dei due tavoli tenuto conto della necessità di avviare i lavori per l’adeguamento sismico che riguarderanno anche la palazzina del Presidio Ospedaliero in cui è ospitato il servizio di Radiologia. Gli interventi sono finanziati con fondi del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).

Con questi interventi, ASL Foggia conferma il proprio impegno nella modernizzazione delle strutture sanitarie, nel potenziamento delle tecnologie diagnostiche e nella sicurezza dei percorsi assistenziali, segno della tutela della salute pubblica e del miglioramento continuo dei servizi offerti alla comunità.