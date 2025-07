Sanità sul Gargano, via alla nuova fase del progetto “Emergenza sul Gargano” ph Foggia Tv

La ASL Foggia annuncia l’avvio della nuova fase operativa del progetto “Emergenza sul Gargano”, con un investimento complessivo di 3.081.563,76 euro destinato al potenziamento dell’assistenza sanitaria e delle infrastrutture nei comuni di Vieste, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e Isole Tremiti. Il progetto, rimodulato con la Delibera della Giunta Regionale n. 790 dell’11 giugno 2025, rappresenta la prosecuzione degli interventi già finanziati dalla Legge Regionale n. 46 del 14 novembre 2014, in risposta alle nuove esigenze sanitarie del territorio garganico.

Isole Tremiti – San Nicola : demolizione e ricostruzione dell’edificio destinato a ospitare la Guardia Medica, con un finanziamento di 550.000 euro .

: demolizione e ricostruzione dell’edificio destinato a ospitare la Guardia Medica, con un finanziamento di . Vico del Gargano : Completamento del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), con adeguamento alla normativa antincendio; Realizzazione del Punto di Primo Intervento (PPI), del percorso donna, della cabina elettrica e della centrale per i gas medicali. Totale stanziato: 825.000 euro . Ulteriore investimento di 156.563 euro per l’acquisto di attrezzature tecnologiche per l’emergenza-urgenza.

: Completamento del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA), con adeguamento alla normativa antincendio; Realizzazione del Punto di Primo Intervento (PPI), del percorso donna, della cabina elettrica e della centrale per i gas medicali. Totale stanziato: . Ulteriore investimento di per l’acquisto di attrezzature tecnologiche per l’emergenza-urgenza. Rignano Garganico : potenziamento dei servizi ambulatoriali territoriali per un valore di 125.000 euro .

: potenziamento dei servizi ambulatoriali territoriali per un valore di . Vieste : interventi sul Presidio Territoriale di Assistenza per l’adeguamento antincendio e la rifunzionalizzazione del servizio di dialisi, della radiologia e della cabina elettrica, con un budget di 700.000 euro .

: interventi sul Presidio Territoriale di Assistenza per l’adeguamento antincendio e la rifunzionalizzazione del servizio di dialisi, della radiologia e della cabina elettrica, con un budget di . Rodi Garganico : ammodernamento del PTA con adeguamento del servizio dialisi alle normative di sicurezza, trasferimento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) e realizzazione del percorso donna, per un investimento di 600.000 euro .

: ammodernamento del PTA con adeguamento del servizio dialisi alle normative di sicurezza, trasferimento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) e realizzazione del percorso donna, per un investimento di . San Giovanni Rotondo: completamento dei lavori per la nuova sede del servizio veterinario, che saranno conclusi entro la fine di agosto, per un importo di 125.000 euro.

«Con questa nuova fase operativa completiamo un programma strategico per il nostro territorio – ha dichiarato Antonio Nigri, Direttore Generale della ASL Foggia –. Si tratta di un investimento importante che consente di rafforzare l’offerta sanitaria nei piccoli comuni, migliorare l’accessibilità e garantire una risposta più tempestiva nelle situazioni di emergenza. Ringraziamo la Regione Puglia per la costante attenzione alle esigenze delle aree interne e marginali». Il progetto “Emergenza sul Gargano” si conferma così una leva fondamentale per colmare il divario tra centro e periferia, investendo nella salute dei cittadini anche nelle località più remote del promontorio garganico.

Lo riporta retegargano.it