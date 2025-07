Serena Brancale in concerto a Foggia il 15 agosto in Piazza Cavour

Con la sua voce intensa e il suo stile unico, Serena Brancale incanterà il pubblico con un repertorio che mescola jazz, soul, ritmi mediterranei e classici della canzone napoletana rivisitati in chiave moderna. Un mix raffinato ed emozionante, capace di coinvolgere spettatori di ogni età. Appuntamento fissato per la sera di Ferragosto, il 15 agosto, in Piazza Cavour a Foggia. Ingresso libero. L’orario d’inizio sarà comunicato nei prossimi giorni.

Serena Brancale, artista pugliese di fama nazionale, ha conquistato le platee con il suo carisma e una vocalità inconfondibile. A Foggia porterà in scena il meglio del suo repertorio in uno show che promette di essere tra i momenti clou dell’estate foggiana.

Una notte d’estate che unisce arte, territorio e grande musica. Il 15 agosto, a Foggia, Serena Brancale è pronta a regalare emozioni vere.