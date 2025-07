FOGGIA – “Una tempesta mediatica costruita sul nulla”. Così l’avvocato Joseph Splendido, consigliere regionale e vicecoordinatore della Lega in Puglia, interviene con forza dopo la bufera scoppiata intorno al generale Roberto Vannacci, al centro delle polemiche per una frase attribuitagli durante un recente intervento pubblico sul Gargano.

«Il clamore generato attorno a dichiarazioni che il Generale non ha mai fatto – afferma Splendido – non può che suscitare sdegno. Dalle esternazioni di Stefano Bonaccini fino ai meme virali sui social, assistiamo a una narrazione falsata, creata ad arte per screditare una figura che, piaccia o meno, sta conquistando consenso reale tra i cittadini».

Il riferimento è alla presunta frase contro le persone omosessuali, che avrebbe sollevato l’indignazione di una parte del mondo politico e dell’opinione pubblica. Frase, sottolinea Splendido, mai pronunciata. «Le parole del Generale non avevano nulla a che fare con l’orientamento sessuale. È evidente il tentativo, da parte di certa stampa e di una parte della politica, di decontestualizzare e manipolare il suo discorso a fini strumentali».

Il consigliere regionale della Lega, che è anche coordinatore provinciale del partito in Capitanata, punta il dito contro quella che definisce una “macchina del fango” messa in moto per colpire il generale Vannacci fin dalla sua discesa in campo nella politica attiva.

«Sin dall’inizio – afferma – si assiste a una costante opera di distorsione del suo pensiero. In questo caso, il Generale parlava del fronte, della guerra, della necessità di recuperare valori come il coraggio, l’onore, la determinazione. Diceva che non basta investire in armamenti e tecnologia se poi dimentichiamo che sono uomini e donne in carne e ossa a combattere. È da lì che nasceva la riflessione: da chi mandiamo oggi al fronte, con quale bagaglio valoriale».

Secondo Splendido, la frase incriminata è stata travisata per costruire una narrazione polarizzante. «Vannacci – prosegue – ha chiarito più volte il senso del suo intervento, ma non è bastato. Alcuni preferiscono cavalcare l’onda del fraintendimento pur di ottenere visibilità. E intanto, ogni occasione è buona per rilanciare lo stereotipo del “Vannacci omofobo”, senza che ci sia alcun fondamento concreto».

Il consigliere conclude con una riflessione più ampia sulla comunicazione politica e mediatica: «Siamo davanti a un caso emblematico di quanto il dibattito pubblico stia degenerando. Il confronto viene sostituito dal linciaggio, la complessità da slogan virali. La verità? Poco importa, se non è funzionale alla narrazione dominante. Ma i cittadini, ne sono certo, sapranno distinguere tra propaganda e realtà».