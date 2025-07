SS693, tre anni di lavori per un ponte: rabbia tra residenti e turisti

Dopo quasi tre anni di lavori e infiniti disagi per automobilisti e turisti, il viadotto San Francesco, alle porte di Cagnano Varano, sarà finalmente riaperto entro la fine di questa settimana. Lo conferma il sindaco Michele Di Pumpo, che parla di “fine di un incubo”. Tuttavia, sulla strada statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, i problemi non finiscono: il cantiere nei pressi di Ischitella continuerà a creare rallentamenti almeno fino alla fine di luglio, con gravi ripercussioni sulla mobilità nel pieno della stagione turistica. A puntare il dito contro l’Anas è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone, che accusa l’azienda di non aver rispettato gli impegni presi appena tre settimane fa in un incontro ufficiale. In quell’occasione, infatti, l’ex assessore al Welfare aveva ricevuto rassicurazioni precise sulla chiusura dei cantieri più critici, salvo poi constatare che il cronoprogramma comunicato non è stato rispettato.

«Il cantiere del ponte chiuderà questa settimana, ma quello vicino Ischitella resterà aperto almeno fino a fine luglio, creando purtroppo enormi disagi sul territorio», ha spiegato Barone. I lavori in corso interessano il tratto compreso tra il km 53+900 e il km 54+800, dove si sta completando un intervento di regimazione idraulica avviato nel settembre 2014, con la posa di un manufatto scatolare in cemento armato per l’attraversamento del torrente. Nonostante non abbia responsabilità dirette, la consigliera si è pubblicamente scusata con i cittadini: «Mi ero fidata delle comunicazioni ricevute. Comprendo la necessità di garantire la sicurezza, ma interventi così lenti penalizzano fortemente un territorio a vocazione turistica. Ho chiesto ad Anas di potenziare uomini e mezzi per evitare ulteriori proroghe: già oggi si formano lunghe code e la situazione è destinata a peggiorare con l’aumento dei flussi estivi. Continuerò a seguire la questione e a sollecitare aggiornamenti puntuali sul cronoprogramma».

Più ottimista il sindaco Di Pumpo, che si dice sollevato dalla prossima riapertura del viadotto San Francesco. «Sono passati tre anni, un periodo lunghissimo per dei lavori di manutenzione. Tutti abbiamo protestato, scritto, sollecitato: ora finalmente si chiude un capitolo doloroso. Il Gargano ha bisogno di infrastrutture sicure e moderne, perché solo così potrà davvero crescere e svilupparsi». I lavori sul viadotto, consegnati ufficialmente il 2 novembre 2021, sono stati eseguiti a seguito di un grave incidente stradale e hanno previsto la sistemazione delle parti ammalorate e l’adeguamento delle barriere laterali di protezione.

Resta tuttavia aperta la questione più ampia della mobilità garganica. Le continue interruzioni e i cantieri infiniti lungo la SS693 rappresentano un ostacolo concreto allo sviluppo turistico ed economico dell’area. Con l’alta stagione alle porte, istituzioni locali e cittadini chiedono risposte rapide e definitive. Il Gargano chiede strade sicure, ma anche tempi certi. E soprattutto, il rispetto delle promesse.

