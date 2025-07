Stipendi più trasparenti: entro il 2026 si potrà conoscere quanto guadagnano i colleghi

Secondo i dati della Commissione europea, le lavoratrici dell’UE percepiscono in media il 13% in meno rispetto ai colleghi uomini, un divario che – nonostante i principi di parità sanciti dai Trattati – è rimasto sostanzialmente invariato nell’ultimo decennio. La nuova direttiva intende contrastare questa disparità, rafforzando il diritto alla parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La direttiva interessa tutti i lavoratori – sia del settore pubblico che privato – con un contratto o rapporto di lavoro, secondo le definizioni dei singoli ordinamenti nazionali e della giurisprudenza europea. Non sono previsti limiti dimensionali o settoriali: il diritto alla trasparenza salariale diventa quindi universale.

Uno degli strumenti cardine della direttiva è il diritto, per ogni dipendente, di richiedere e ottenere per iscritto informazioni sul proprio livello retributivo individuale e su quello medio – distinto per genere – relativo a colleghi che svolgono le stesse mansioni o incarichi di pari valore. La richiesta può essere presentata anche attraverso un rappresentante sindacale o un organismo per la parità. Il datore di lavoro dovrà fornire una risposta entro due mesi. Se le informazioni risultano vaghe o incomplete, il lavoratore ha il diritto di ottenere ulteriori chiarimenti, con una risposta adeguatamente motivata.

La direttiva vieta espressamente ogni clausola contrattuale che limiti la possibilità di condividere informazioni salariali. Ai lavoratori non potrà più essere impedito di comunicare il proprio stipendio, mentre il datore di lavoro potrà chiedere che le informazioni retributive ricevute – se riferite a colleghi – siano usate esclusivamente per far valere il diritto alla parità salariale. In caso di discriminazione retributiva fondata sul genere, la direttiva prevede un risarcimento integrale: non solo il recupero delle retribuzioni arretrate e dei relativi bonus, ma anche il ristoro per opportunità perse, danni morali e ogni ulteriore pregiudizio, inclusa la discriminazione intersezionale. Inoltre, nei procedimenti giudiziari sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di non aver violato il principio di parità retributiva, e non il contrario.

La direttiva 2023/970 rappresenta una svolta epocale per il diritto del lavoro europeo, introducendo un vero e proprio cambio di paradigma: non più solo principi generali, ma meccanismi concreti per garantire l’effettiva uguaglianza retributiva. Gli Stati membri saranno chiamati a vigilare sulla corretta attuazione e a promuovere la cultura della trasparenza, affinché la parità salariale diventi un fatto, e non solo un principio.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it