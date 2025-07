TARI 2025. Il sindaco di Manfredonia fa chiarezza "sull'errore dei calcoli pregressi" e rassicura i cittadini

“Verifiche interne accertano la correttezza delle tariffe 2025. L’anomalia riguarda gli anni 2023-2024 per una distorsione tecnica tra quota fissa e variabile. Pagamenti confermati, ma l’Amministrazione si impegna a gestire l’errore passato.”

Manfredonia – Alla luce delle recenti segnalazioni da parte dei cittadini in merito alle bollette TARI 2025, il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, è intervenuto pubblicamente per offrire chiarimenti puntuali e trasparenti sull’intera vicenda. In un contesto segnato da perplessità e lamentele circa presunti rincari “anomali”, l’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso avviare una verifica tecnica interna accurata per fare piena luce sull’accaduto.

Il risultato delle analisi condotte dagli uffici ha prodotto due elementi fondamentali. Da un lato, è stata confermata la piena correttezza dell’applicazione delle tariffe relative all’anno 2025, stabilite secondo i criteri normativi vigenti e approvate in sede consiliare con regolare iter amministrativo. Dall’altro, è stato individuato un errore nei calcoli relativi agli anni 2023 e 2024, che ha inciso indirettamente sulla percezione delle bollette attuali da parte dei contribuenti.

La natura dell’errore risiede in una errata attribuzione tra la quota fissa e la quota variabile della tariffa, che ha portato, in determinati casi, a una sottostima parziale dell’importo da corrispondere negli esercizi precedenti. La rettifica avvenuta con l’adeguamento alle corrette modalità di calcolo nel 2025 ha dunque generato, per alcuni contribuenti, un apparente aumento rispetto a quanto erroneamente pagato negli anni passati.

“Il problema non è nelle bollette 2025”, ha dichiarato con fermezza il Sindaco La Marca. “Le fatture emesse per l’anno corrente sono conformi alle tariffe regolarmente approvate e applicate secondo la legge. Il disagio lamentato è frutto di un errore tecnico pregresso che, ora che è stato rilevato, sarà preso in carico dagli uffici competenti.”

Il primo cittadino ha inoltre voluto rassicurare la cittadinanza sulla regolarità delle procedure adottate per l’anno in corso, sottolineando che non ci saranno ulteriori modifiche sulle bollette già emesse e che non è previsto alcun annullamento o sospensione dei pagamenti.

Nel rispetto della normativa vigente, i cittadini sono quindi tenuti al pagamento della TARI 2025, scegliendo tra un’unica soluzione o la modalità di rateizzazione, che resta attiva per agevolare le famiglie. “Comprendiamo il disagio e la confusione che l’anomalia ha generato”, ha aggiunto La Marca, “ma è importante che ognuno faccia la propria parte. Noi, come Amministrazione, ci siamo assunti la responsabilità di fare chiarezza e di affrontare l’errore del passato con trasparenza e determinazione.”

Il Comune ha anche annunciato che, parallelamente al regolare incasso della TARI 2025, verranno attivate forme di verifica e valutazione sulle eventuali differenze contributive pregresse, in modo da valutare le modalità di gestione dei casi in cui il contribuente possa aver versato importi difformi rispetto al dovuto negli anni precedenti.

L’Amministrazione comunale ha infine ribadito l’impegno per il miglioramento continuo dei servizi e della comunicazione con i cittadini, assicurando che episodi come quello in oggetto non si ripetano in futuro. Sono già allo studio nuove misure digitali e organizzative per migliorare la trasparenza dei bollettini e la tracciabilità dei calcoli tariffari.

Nel frattempo, per ogni chiarimento, è attivo lo sportello informativo TARI presso gli uffici tributi del Comune di Manfredonia, nonché un indirizzo email dedicato a cui i cittadini possono rivolgersi per assistenza personalizzata.

Il sindaco La Marca ha rivolto un appello al senso civico della cittadinanza, invitando tutti a “rispettare le scadenze previste e a contribuire alla corretta gestione dei servizi pubblici locali, nel comune intento di garantire equità, legalità e sostenibilità economica per l’intera comunità.”