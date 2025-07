TFA Sostegno trasferito a Troia, Angiola: «Occasione per un’università diffusa, non uno “scippo” a Foggia»

«Parlare di “scippo” è pretestuoso. Il trasferimento del TFA Sostegno a Troia rappresenta un’opportunità strategica per l’intero territorio, non un danno per il capoluogo». È netto il giudizio del professor Nunzio Angiola, ordinario di Economia Aziendale all’Università di Foggia e consigliere comunale, che interviene con decisione nel dibattito acceso dalla recente scelta di decentramento dell’Ateneo. Nel mirino di Angiola, il comunicato della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, che ha parlato di «sorpresa e rammarico» per il trasferimento del corso. Un tono che l’accademico e politico foggiano definisce «inaccettabile per chi crede in un’università pubblica al servizio dell’intero territorio, non solo del capoluogo».

A fare chiarezza – secondo Angiola – è stata la replica del sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, che ha definito la presa di posizione del Pd «strumentale e miope». «Un atteggiamento che rischia solo di alimentare contrapposizioni sterili tra centro e periferia», sottolinea Angiola, «anziché cogliere una concreta occasione di inclusione, sviluppo e rigenerazione culturale». Il trasferimento del TFA Sostegno, va ricordato, riguarda poco più dell’1% della popolazione studentesca dell’Università di Foggia. Una quota irrisoria, a fronte di un’iniziativa che mira a contrastare lo spopolamento e a portare servizi formativi qualificati anche nelle aree interne. Il docente richiama anche i modelli già in atto in altre città italiane – da Bari a Napoli, da Palermo a Firenze – dove il modello policentrico universitario è realtà consolidata. «Anche l’Università di Foggia tiene già corsi in sedi esterne come San Giovanni Rotondo, Lagonegro, Matera, Barletta. Perché mai Troia dovrebbe essere considerata un’eccezione?», si chiede Angiola.

Piuttosto che ostacolare un’iniziativa “utile e sostenibile”, Angiola invita l’amministrazione comunale di Foggia a concentrarsi sulle proprie responsabilità: «Cosa sta facendo per creare sviluppo? Quali investimenti sta attrarre? Quali servizi sta potenziando?». Secondo il consigliere, manca una visione concreta che metta realmente in moto la crescita della città. Il messaggio finale è chiaro: «Portare il TFA a Troia non indebolisce Foggia, la completa. Il futuro non si costruisce difendendo rendite di posizione, ma mettendo in rete risorse e condividendo opportunità». E conclude con un riferimento simbolico alla cultura accademica condivisa: «Saluti dalla Minerva dell’atrio del nostro Ateneo in via Gramsci».