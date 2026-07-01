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Home // Prima pagina // Agguato davanti a un circolo privato: tre arresti per l’omicidio di Stefano Tomèo

STEFANO TOMEO Agguato davanti a un circolo privato: tre arresti per l’omicidio di Stefano Tomèo

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Stefano Tomèo, il 50enne ucciso la sera dell'11 aprile scorso davanti a un circolo privato in via Nino Bixio

ph la gazzetta del mezzogiorno.it

OMICIDIO STEFANO TOMEO ph la gazzetta del mezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Prima pagina //

COPERTINO (Lecce) – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Stefano Tomèo, il 50enne ucciso la sera dell’11 aprile scorso davanti a un circolo privato in via Nino Bixio, a Copertino. Nelle prime ore di oggi i Carabinieri hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di omicidio e tentato omicidio in concorso, aggravati dalla premeditazione e dal metodo mafioso.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. All’operazione hanno preso parte anche i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e del Nucleo Carabinieri Cinofili.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Tomèo fu raggiunto da un colpo di pistola al collo durante un agguato avvenuto davanti al circolo privato. Gli assalitori esplosero diversi colpi d’arma da fuoco mentre la vittima stava scendendo dall’auto sulla quale viaggiava con un conoscente. Quest’ultimo lo trasportò immediatamente in ospedale, ma il cinquantenne morì poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Le indagini hanno portato anche alla denuncia di una quarta persona per tentata estorsione, mentre altre due sono accusate di favoreggiamento personale.

Stefano Tomèo, operaio di 50 anni, aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio. Gli investigatori ritengono che il delitto sia maturato in un contesto riconducibile alla criminalità organizzata, elemento che ha portato alla contestazione dell’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Lo riporta l’Ansa Puglia.

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