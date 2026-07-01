Apricena celebra i dieci anni di carriera di Carmine Padula con un concerto-evento

Apricena si prepara a rendere omaggio a Carmine Padula, compositore e musicista tra i più apprezzati della nuova generazione pugliese, con il concerto-evento “Carmine Padula and Friends – 10 Anni di Musica”, in programma sabato 4 luglio alle 21:15 in Piazzale San Francesco, con ingresso libero.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Potenza, con il sostegno dell’assessore alla Cultura Sefora Palma, celebra un decennio di attività artistica che ha portato Padula a distinguersi nel panorama nazionale tra cinema, televisione, musica sinfonica, teatro e canzone d’autore.

Ad accompagnare il compositore sul palco sarà l’Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema, mentre la direzione artistica della serata è affidata al Maestro Eduardo Caiazza, collaboratore di lunga data dell’artista.

Dal debutto discografico con “Orizzonti” nel 2016, Carmine Padula ha firmato colonne sonore per importanti produzioni cinematografiche e televisive, tra cui La Sposa, La lunga notte – La caduta del Duce, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso, La Ricetta della Felicità, La Luce nella Masseria, Ognuno è Perfetto ed Ennio Doris – C’è anche domani. Le sue composizioni hanno accompagnato opere interpretate da attori come Serena Rossi, Cristiana Capotondi, Edoardo Leo, Giuseppe Fiorello e Massimiliano Gallo.

Parallelamente ha svolto un’intensa attività come autore, scrivendo anche per Emma Marrone, che ha inciso il brano “Sei come me”. Con Giuseppe Fiorello ha condiviso inoltre il palco di “Una Voce per Padre Pio” su Rai 1, accompagnandolo al pianoforte.

Tra i prossimi progetti spicca la colonna sonora del film “Il mio nome è Carlo”, dedicato a San Carlo Acutis e diretto da Giacomo Campiotti.

Nel corso della sua carriera, Padula ha ricevuto numerosi riconoscimenti di prestigio. Nel 2025 gli è stato assegnato il SIAE Music Award per la Migliore Colonna Sonora di una Serie TV per le musiche de La lunga notte – La caduta del Duce, premio consegnato da Amadeus durante la Milano Music Week. Tra gli altri riconoscimenti figurano anche il Franco Cuomo International Award, ricevuto al Senato della Repubblica, il Premio Nino Rota, il Premio Pellicola Italiana, il Premio Officinema alla Carriera e il Rotary Award for Excellence in Service to Humanity.

Accanto all’attività artistica, il compositore porta avanti anche un costante impegno sociale, organizzando concerti nelle RSA, nei centri dedicati alle persone con disabilità e in altre strutture socioassistenziali. Nel 2022 ha inoltre composto il brano “No War”, dal quale è nato un tour solidale finalizzato alla raccolta di fondi per le popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina.

La serata del 4 luglio proporrà un viaggio attraverso dieci anni di musica, con l’esecuzione delle opere più rappresentative del repertorio dell’artista. Tra gli ospiti annunciati figurano l’attore Gabriele Di Bello, il regista Luciano Toriello e il montatore Davide Miele, insieme ad altri protagonisti del mondo del cinema, della musica, della cultura e delle istituzioni.

«Dieci anni sono passati in un attimo. Ogni progetto, ogni incontro e ogni riconoscimento hanno contribuito a costruire il mio percorso. Tornare ad Apricena per celebrare questo traguardo è un’emozione immensa. Questo concerto vuole essere soprattutto un grazie alla mia città, alla mia famiglia, ai miei collaboratori e a tutte le persone che hanno creduto in me fin dall’inizio.»

L’evento si propone come un racconto musicale e umano capace di ripercorrere la crescita artistica di Carmine Padula, confermando il valore della musica come strumento di condivisione, cultura e inclusione.