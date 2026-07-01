FOGGIA – Si è concluso il confronto tra Ataf e organizzazioni sindacali, durante il quale sono stati affrontati i principali temi che riguardano il personale, l’organizzazione aziendale e gli investimenti programmati.

Tra le novità più attese c’è quella relativa alle trattenute applicate per la penalizzazione sulle indennità aziendali. L’azienda ha comunicato che nel mese di ottobre saranno erogate le somme ricalcolate sulla base della sentenza intervenuta sulla vicenda. Prima dei pagamenti, i lavoratori riceveranno una comunicazione con gli importi spettanti, così da consentire le opportune verifiche.

La questione riguarda il sistema delle indennità economiche aziendali, disciplinato dall’accordo integrativo, che prevede un valore giornaliero variabile riconosciuto al personale dei settori Movimento, Officina, Uffici e altri impianti. Il documento stabilisce che l’importo possa subire riduzioni in presenza di un determinato numero di giorni di assenza maturati nel mese precedente, secondo percentuali crescenti in base alle fasce di assenza, con alcune eccezioni per ricoveri ospedalieri, chemioterapia, dialisi, terapie post-operatorie e permessi sindacali.

Sul piano organizzativo, Ataf ha inoltre annunciato che entro la metà di agosto sarà presentata la proposta completa del nuovo organigramma aziendale, destinata a ridefinire l’assetto della società.

Per quanto riguarda gli investimenti, l’azienda ha confermato che sono ormai in fase avanzata diversi interventi: l’installazione dei pannelli fotovoltaici, l’attivazione della cassa automatica presso il Ginnetto e la realizzazione di una nuova cabina elettrica destinata ai futuri mezzi a trazione elettrica, opere considerate strategiche nel percorso di ammodernamento dell’azienda.

Novità anche sul fronte economico: a breve sarà sottoscritto l’accordo per l’erogazione degli arretrati relativi all’incremento di 20 euro, misura attesa dai lavoratori.

Nel frattempo, Ataf ha anche comunicato il rinvio del tavolo di trattativa, inizialmente convocato per il 2 luglio e anticipato al 1° luglio alle ore 15, mantenendo come unico punto all’ordine del giorno la riapertura del tavolo delle trattative.

L’incontro odierno rappresenta un passaggio importante nel confronto tra azienda e sindacati, con l’attenzione ora rivolta alla formalizzazione degli accordi e all’attuazione degli impegni annunciati.