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RAIMONDO CATALANO Audace Cerignola, Raimondo Catalano è il nuovo allenatore: contratto fino al 2028

Nel corso della sua carriera il nuovo tecnico dell'Audace ha guidato diverse realtà del calcio meridionale e nazionale

Audace Cerignola, Raimondo Catalano è il nuovo allenatore: contratto fino al 2028

Audace Cerignola, Raimondo Catalano è il nuovo allenatore: contratto fino al 2028 - fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cerignola // Sport //

CERIGNOLA – L’Audace Cerignola ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra. Si tratta di Raimondo Catalano, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù valido fino al 30 giugno 2028.

La società punta su un tecnico di esperienza e reduce da una stagione di grande successo. Catalano arriva infatti dal Savoia, formazione che ha condotto alla vittoria del Girone I di Serie D, conquistando la promozione in Serie C al termine di un campionato caratterizzato da continuità di rendimento, organizzazione e solidità di gioco.

Nel corso della sua carriera il nuovo tecnico dell’Audace ha guidato diverse realtà del calcio meridionale e nazionale, sedendo sulle panchine di Manfredonia, Termoli, Pomigliano, Fidelis Andria, Alma Juventus Fano, Gravina e Fasano, costruendo un percorso professionale apprezzato per competenza e capacità di valorizzare i gruppi.

La presentazione ufficiale di Catalano è in programma oggi, mercoledì 1° luglio, alle ore 18, nella sala stampa dello stadio “Domenico Monterisi”. Nel corso dell’incontro con la stampa sarà presentato anche lo staff tecnico che accompagnerà il nuovo allenatore nella stagione 2026-2027.

Con questa scelta l’Audace Cerignola inaugura un nuovo ciclo tecnico, affidando la guida della squadra a un allenatore chiamato a proseguire il percorso di crescita del club e a consolidarne le ambizioni nel campionato di Serie C.

Fonte: S.S. Audace Cerignola.

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