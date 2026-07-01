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SAN SEVERO Avviato ripristino segnaletica a San Severo, Cappetta e d’Antuoni: “Fondamentale ai fini della sicurezza e dell’ordine urbano”

È partita in questi giorni a San Severo una ampia operazione di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio cittadino

Avviato ripristino segnaletica a San Severo, Cappetta e d’Antuoni: “Fondamentale ai fini della sicurezza e dell’ordine urbano"

Avviato ripristino segnaletica a San Severo, Cappetta e d’Antuoni: “Fondamentale ai fini della sicurezza e dell’ordine urbano"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Politica // San Severo //

È partita in questi giorni a San Severo una ampia operazione di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione agli stalli di sosta riservati.

L’intervento è coordinato dal dirigente dell’Area VI e comandante della Polizia Locale, dott. Marco d’Antuoni, d’intesa con il Commissario Prefettizio dott. Francesco Cappetta.

Nel dettaglio, le attività riguardano il rifacimento e la manutenzione degli stalli di sosta riservati, con priorità per quelli destinati alle persone con disabilità e alle fasce più fragili della popolazione. Parallelamente si sta procedendo anche al ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e ordine urbano.

“E’ un’azione importante – dichiarano il Commissario Cappetta e il dirigente d’Antuoni – ritenuta fondamentale ai fini della sicurezza e dell’ordine urbano, oltre che per il rispetto della fasce più deboli e bisognose della popolazione che necessitano di maggiore attenzione”.

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