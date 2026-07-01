Dopo 53 anni di legame ininterrotto con l’AS Roma, si chiude il lungo percorso di Bruno Conti all’interno del club giallorosso. Una figura simbolo della storia romanista, protagonista prima in campo e poi in tutte le vesti dirigenziali, dalle giovanili fino ai ruoli di vertice del settore tecnico.

A raccontare il momento dell’addio è stato lo stesso Conti in un video diffuso sui social, apparso nelle ultime ore. In lacrime, l’ex campione del mondo ha spiegato la sua scelta: «Penso che tutto ha un inizio e una fine. È chiaro che l’emozione nell’andare via da Trigoria e svuotare il mio ufficio è stata tanta, anche con i dipendenti presenti. Ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po’ vecchi, voglio godermi veramente la mia salute, mia moglie e la mia famiglia».

Un addio carico di emozione che segna la fine di un’epoca per la Roma e per uno dei suoi uomini più rappresentativi, cresciuto nel club e rimasto per decenni punto di riferimento tecnico e umano.

Lo riporta leggo.it.