Campi Diomedei, Angiola: “Serve una gestione strutturata per valorizzarlo”

Una Sala Rosa gremita e un confronto ricco di contributi hanno caratterizzato la XVIII edizione dei Dialoghi Foggiani, dedicata al passato, al presente e al futuro dei Campi Diomedei, considerato il principale parco urbano della città.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini, che hanno condiviso una visione comune: i Campi Diomedei rappresentano un patrimonio collettivo da valorizzare attraverso interventi su sicurezza, servizi, mobilità, manutenzione e tutela ambientale e archeologica.

Nel corso del dibattito è stato anche ricordato il percorso civico che ha portato alla salvaguardia dell’area su via Guglielmi, con il contributo di realtà associative come l’Università Verde di Capitanata e di cittadini impegnati nella mobilitazione che ha consentito l’apposizione del vincolo archeologico e la tutela dell’area da interventi edificatori.

Tra le principali proposte emerse figurano il rafforzamento della sicurezza con vigilanza h24, il potenziamento della videosorveglianza, il contrasto ai fuochi d’artificio non autorizzati e agli atti di vandalismo, oltre a misure per la tutela del decoro urbano e del patrimonio verde.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla riqualificazione ambientale, con la richiesta di completare il progetto di piantumazione di 1.200–1.500 nuovi alberi, il miglioramento dell’irrigazione, l’installazione di bagni pubblici e il potenziamento dell’illuminazione dei camminamenti.

Sul fronte infrastrutturale si propone il recupero di progetti già elaborati come il cavalcavia tra viale Fortore e via Marina Mazzei, la valorizzazione delle aree archeologiche e la creazione di spazi dedicati a bambini e attività sportive.

Particolare attenzione è stata rivolta alla viabilità, con la proposta di nuovi parcheggi, attraversamenti pedonali sicuri e interventi per ridurre congestione, smog e traffico nell’area di via Guglielmi.

È stata inoltre avanzata l’idea di una gestione dedicata del parco, con personale comunale specializzato nella manutenzione e nel coordinamento delle attività.

“Una Sala Rosa gremita e un confronto ricco di idee, contributi e proposte concrete hanno caratterizzato la XVIII edizione dei Dialoghi Foggiani, dedicata al passato, all’attualità e al futuro dei Campi Diomedei, il più importante parco urbano della città e non solo”, ha dichiarato il consigliere comunale Nunzio Angiola, segretario provinciale del movimento Cambia.

Secondo Angiola, l’ampia partecipazione conferma il valore identitario del parco e la volontà della comunità di contribuire alla sua crescita. Le proposte emerse rappresentano, ha sottolineato, una base concreta per un percorso condiviso di valorizzazione del principale polmone verde cittadino.