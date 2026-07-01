Campo sportivo Ricciardelli, via libera al primo lotto da un milione di euro: approvato il progetto esecutivo

SAN SEVERO – Prende ufficialmente il via il percorso di riqualificazione dello storico campo sportivo comunale “Ricciardelli”. Il Commissario Prefettizio del Comune di San Severo, Francesco Cappetta, con i poteri della Giunta comunale, ha approvato con la deliberazione n. 3 del 30 giugno 2026 il progetto esecutivo del primo stralcio dell’intervento di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, che comprende anche l’ampliamento della tribuna spettatori del settore nord e la realizzazione della nuova copertura.

L’importo complessivo del progetto è pari a 1 milione di euro (CUP: J71J20000020005) ed è interamente finanziato attraverso un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

L’intervento rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio di uno degli impianti sportivi più rappresentativi della città. Il “Ricciardelli”, situato tra viale Due Giugno, viale San Bernardino e via Zannotti, è infatti un bene di valore storico e culturale, da decenni punto di riferimento per il calcio e lo sport sanseverese.

Dalla demolizione al recupero della tribuna storica

Il progetto trae origine dalla deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 28 novembre 2022, con cui era stato approvato il progetto definitivo finalizzato alla contrazione del mutuo. In fase di progettazione esecutiva, tuttavia, anche sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, è stata rivista l’impostazione iniziale.

Anziché procedere alla demolizione della tribuna del settore nord, si è scelto di conservare il manufatto esistente, ampliandolo per garantire la capienza prevista e salvaguardando al tempo stesso il valore storico dell’impianto.

Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Concetta Zuccarino, nominata con determinazione dirigenziale n. 524 del 16 marzo 2025.

Gli interventi del primo stralcio

Il primo lotto dei lavori consentirà di adeguare lo stadio alle prescrizioni del Decreto ministeriale 18 marzo 1996 sugli impianti sportivi e alle Norme CONI 2008, con particolare attenzione alla sicurezza, all’accessibilità e alla funzionalità.

Nel dettaglio, il progetto prevede:

la sistemazione degli accessi esterni per il pubblico, i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine;

la ristrutturazione e l’ampliamento della tribuna del settore nord, con una capienza prevista di 600 posti e la realizzazione della nuova copertura;

il rifacimento della tribuna ospiti da 480 posti;

la manutenzione e il recupero dei locali sottotribuna;

l’efficientamento energetico degli impianti tecnologici, con installazione di un impianto fotovoltaico.

Il secondo lotto completerà la riqualificazione

La riqualificazione sarà completata con un secondo stralcio, che comprenderà il rifacimento del manto erboso, la sostituzione delle torri faro, la realizzazione della biglietteria, della segreteria, del magazzino e dei nuovi spogliatoi destinati alle squadre giovanili.

La suddivisione in due lotti consentirà di rendere progressivamente fruibili le opere già ultimate, senza attendere il completamento dell’intero intervento.

Con l’approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio, il Commissario Prefettizio Francesco Cappetta imprime dunque un’accelerazione a un’opera attesa da anni, destinata a restituire alla città di San Severo uno stadio più moderno, sicuro, efficiente e pienamente conforme agli standard richiesti per l’attività sportiva.

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A cura di Giovanna Tambo.