candela (Fg) – Sarà avviato domani, 2 luglio, il Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco del Comune di Candela. In attesa dell’inaugurazione ufficiale, programmata per il mese di settembre, il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia e l’Amministrazione Comunale hanno ritenuto opportuno anticipare i tempi e dare il via all’operatività del presidio anche alla luce delle tante emergenze registrate nelle ultime settimane.

“Il territorio della provincia di Foggia è esposto a numerose criticità tra cui il rischio incendi dove, a causa di numerosi roghi sviluppatisi nelle ultime settimane ci hanno spinto ad accelerare l’avvio del presidio volontario di Candela.” ha dichiarato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Foggia, Giulio Capuano “

Di concerto con l’Amministrazione Comunale abbiamo ritenuto opportuno avviare in tempi brevi e in via sperimentale l’operatività del distaccamento, in attesa dell’inaugurazione ufficiale che si terrà presumibilmente a settembre, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell’Interno e dei rappresentanti istituzionali provinciali e regionali. L’obiettivo è quello di supportare il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia garantendo un ulteriore presidio sui Monti Dauni che sarà operativo alcuni giorni a settimana con il personale volontario formato ed inquadrato nel “Ruolo dei Volontari” del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

“Dal primo giorno in cui ci siamo insediati abbiamo lavorato con gli uffici e di concerto con il Comando di Foggia al fine di rendere operativa la struttura concessa in comodato d’uso ai Vigili del Fuoco per il distaccamento. Un intenso lavoro che ci ha permesso di concludere in tempi brevi, in questo primo mese di amministrazione, l’iter procedurale e tecnico necessario a permettere l’avvio di questa struttura.” ha aggiunto il Sindaco di Candela, Giuseppe De Vitto “.

Dopo l’istituzione del distaccamento volontario di Candela da parte del Ministero dell’Interno, nel 2022, è partito il percorso di selezione e formazione del personale. Un iter non semplice ma che ha portato alla creazione di un primo gruppo di volontari composto da 8 volontari e volontarie: ci auguriamo che nei prossimi mesi questo numero cresca così da poter garantire più giorni e turni di operatività.

Non dimentichiamo che questi ragazzi opereranno a titolo volontario, coprendo, compatibilmente con gli impegni lavorativi, alcuni turni settimanali. A loro il mio grazie e quello di tutta la comunità dei Monti Dauni.”