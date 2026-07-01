Caso Bastoni, il legale: “Escludo categoricamente rapporti a pagamento con una minorenne”

L’avvocato Salvatore Scuto, legale del calciatore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, interviene dopo l’iscrizione del giocatore nel registro degli indagati della Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di escort collegato all’agenzia di eventi Ma.De. di Cinisello Balsamo.
Il legale ha smentito in maniera netta ogni coinvolgimento del suo assistito nelle contestazioni.
“Escludo categoricamente” che Alessandro Bastoni “abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne”.
L’indagine riguarda ipotesi di reato legate alla prostituzione minorile, ma la difesa del giocatore respinge con decisione ogni addebito, ribadendo la totale estraneità ai fatti contestati.
Lo riporta ansa.it.