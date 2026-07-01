Più controlli sul territorio, operazioni ad alto impatto e un rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine per rispondere alle esigenze di sicurezza della comunità di Cerignola. È quanto stabilito al termine della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, convocata dal prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, e allargata alla partecipazione del sindaco della città ofantina, alla luce dei recenti episodi di criminalità che hanno destato preoccupazione tra i cittadini.

L’incontro, svoltosi nella mattinata di oggi in Prefettura, è servito a fare il punto sulla situazione della sicurezza nel territorio comunale e a individuare ulteriori misure operative per rafforzare la presenza dello Stato. Nel corso della riunione il primo cittadino ha rappresentato il clima di apprensione vissuto dalla popolazione, soprattutto dopo i numerosi episodi verificatisi nell’ultimo mese, chiedendo un ulteriore impulso alle attività di prevenzione e repressione già svolte dalle forze di polizia.

Al termine del vertice il prefetto ha disposto un incremento delle attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle operazioni ad alto impatto, strumento già utilizzato negli ultimi mesi nelle aree più esposte ai fenomeni criminali. L’obiettivo è garantire una risposta concreta alla domanda di sicurezza proveniente dalla cittadinanza attraverso una presenza più incisiva delle forze dell’ordine e una costante attività di monitoraggio delle aree considerate maggiormente sensibili.

Un contributo importante arriverà anche dal Comune di Cerignola, che ha confermato la disponibilità a mettere a disposizione il personale della polizia locale per le attività di competenza e, soprattutto, a valorizzare il sistema cittadino di videosorveglianza. I nuovi impianti di ultima generazione sono già collegati direttamente alle sale operative delle forze dell’ordine, consentendo agli operatori di visualizzare in tempo reale le immagini provenienti dalle telecamere installate sul territorio. Si tratta di uno strumento destinato a rafforzare sia l’attività di prevenzione sia quella investigativa, facilitando il monitoraggio delle aree urbane e l’individuazione di eventuali responsabili di reati.

La nuova strumentazione è già operativa anche presso il Commissariato di Polizia di Cerignola. In attesa della conclusione della procedura per la nomina del dirigente dell’ufficio, la Questura ha già garantito la presenza di un funzionario con precedente esperienza nello stesso territorio e profonda conoscenza del contesto locale, assicurando così continuità nell’attività di coordinamento operativo.

Nel corso della riunione è stato inoltre ribadito come la situazione di Cerignola richieda un impegno costante da parte di tutte le istituzioni. Il prefetto Paolo Giovanni Grieco ha confermato la massima attenzione dello Stato verso il territorio, sottolineando la necessità di proseguire lungo un percorso di collaborazione tra amministrazioni, forze dell’ordine e autorità locali per contrastare un fenomeno criminale particolarmente complesso.

Il rappresentante del Governo ha evidenziato come le attività investigative svolte negli ultimi anni abbiano confermato la presenza nel territorio di organizzazioni criminali anche di matrice mafiosa, elemento che rende indispensabile un’azione coordinata e continuativa sul piano della prevenzione e della repressione. Proprio per questo motivo il rafforzamento dei controlli e il potenziamento degli strumenti tecnologici rappresentano un tassello fondamentale della strategia di sicurezza delineata durante il Comitato provinciale.

L’intesa raggiunta in Prefettura punta quindi a consolidare la collaborazione tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, nella convinzione che solo un’azione sinergica possa garantire risultati efficaci nel contrasto alla criminalità e nel rafforzamento della percezione di sicurezza da parte della popolazione.