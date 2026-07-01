CERIGNOLA – Entra nella fase operativa uno dei progetti più rilevanti degli ultimi anni per la mobilità urbana di Cerignola. Il Comune ha avviato ufficialmente il percorso amministrativo che porterà all’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi patrimoniali sotterranei, degli stalli di sosta a pagamento su strada e dei servizi collegati, un’operazione che sviluppa un valore stimato complessivo di 2,5 milioni di euro nell’arco di cinque anni.

Con una determinazione dirigenziale adottata dal Settore Servizi Sicurezza, l’Amministrazione comunale ha costituito il gruppo di lavoro incaricato di affiancare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nelle attività tecniche e amministrative necessarie alla predisposizione della gara pubblica che individuerà il futuro concessionario del servizio.

L’iniziativa rappresenta uno dei tasselli fondamentali del piano di riorganizzazione della sosta cittadina approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi. L’obiettivo è affidare a un operatore specializzato la gestione integrata dei parcheggi comunali sotterranei, delle aree di sosta a pagamento distribuite sul territorio urbano e dei servizi connessi, attraverso una procedura a evidenza pubblica disciplinata dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Secondo quanto previsto dagli atti, la concessione avrà una durata massima di cinque anni, articolata in un periodo iniziale di 36 mesi con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il valore economico complessivo della concessione è stato stimato in 2 milioni e 500 mila euro, importo che rappresenta il fatturato potenziale dell’operatore economico che si aggiudicherà il servizio.

La determinazione chiarisce infatti un aspetto importante: il valore della concessione non costituisce una spesa diretta per il Comune, trattandosi del volume economico che il concessionario potrà sviluppare attraverso la gestione del servizio. Le somme destinate dall’Amministrazione riguardano invece esclusivamente le risorse necessarie all’organizzazione della procedura e agli incentivi previsti dalla normativa per il personale impegnato nell’attività tecnica e amministrativa.

Tra queste figura il fondo per le funzioni tecniche previsto dall’articolo 45 del nuovo Codice degli Appalti. Il quadro economico dell’intervento destina 50 mila euro agli incentivi per il personale coinvolto nelle varie fasi della procedura, dei quali l’80%, pari a 40 mila euro, potrà essere successivamente distribuito ai dipendenti comunali secondo quanto stabilito dal regolamento vigente.

Per seguire una procedura ritenuta particolarmente complessa, il dirigente del Settore Sicurezza e comandante della Polizia Locale, Antonio Di Nardo, individuato quale Responsabile Unico del Progetto, ha costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da personale appartenente alla Polizia Locale, al settore finanziario e alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Il team sarà chiamato a seguire tutte le fasi della concessione: dalla programmazione alla progettazione, fino alla gara, all’esecuzione del contratto, al monitoraggio e alla rendicontazione finale.

Fanno parte del gruppo gli ispettori superiori Walter Michele Antonelli e Sergio Grieco, i sovrintendenti Paolo Cicolella e Savino Dibiase, la funzionaria di ragioneria Grazia Tartaglia e l’istruttrice della Centrale Unica di Committenza Adriana Sagato. Una composizione che punta a integrare competenze amministrative, contabili e operative per garantire il corretto svolgimento dell’intero iter procedurale.

L’Amministrazione sottolinea come il gruppo di lavoro sarà coordinato direttamente dal RUP, cui spetterà anche il compito di vigilare sul rispetto delle tempistiche e sull’avanzamento delle attività. Ogni componente risponderà delle funzioni affidategli nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, mentre una successiva determinazione disciplinerà la ripartizione degli incentivi economici previsti dalla legge.

La futura concessione rappresenta un passaggio strategico per la gestione della mobilità urbana. L’affidamento unitario consentirà infatti di amministrare in maniera coordinata i parcheggi comunali, gli stalli di sosta a pagamento e tutti i servizi collegati, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione della sosta, ottimizzare gli incassi derivanti dai parcheggi e offrire servizi più efficienti agli automobilisti.

Nei prossimi mesi il gruppo di lavoro dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla pubblicazione del bando di gara europeo che individuerà il concessionario. Solo al termine della procedura pubblica sarà possibile conoscere il soggetto che gestirà il sistema dei parcheggi cittadini per il prossimo quinquennio.

A cura di Giovanna Tambo.