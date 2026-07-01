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FOGGIA ASSUNZIONI Concorsi al Comune di Foggia, oggi la firma di 7 nuovi assunti a tempo pieno e indeterminato

Sono entrati nell'Ente un nuovo funzionario contabile, un funzionario insegnante e cinque funzionari tecnici

Concorsi al Comune di Foggia, oggi la firma di 7 nuovi assunti a tempo pieno e indeterminato

Concorsi al Comune di Foggia, oggi la firma di 7 nuovi assunti a tempo pieno e indeterminato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Proseguono le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali per diversi profili professionali al Comune di Foggia, avviate dall’Ente con la pubblicazione dei relativi bandi nell’ottobre dello scorso anno, in conformità con quanto previsto dal Piano Assunzionale 2025.

Questa mattina hanno firmato il contratto a tempo pieno e indeterminato un nuovo funzionario contabile/specialista economico statistico, un nuovo funzionario insegnante e cinque nuovi funzionari tecnici. Il 1 settembre prossimo, verranno assunti altri tre funzionari tecnici e un ulteriore funzionario insegnante.

I neoassunti osserveranno, come previsto dalle normative vigenti in materia, un periodo di prova di 6 mesi. “Il Piano Assunzionale 2025 era prevalentemente mirato all’ingresso di nuovi funzionari nell’Ente, per aumentare la qualità e l’efficienza dei servizi per i cittadini e colmare vistose lacune nella pianta organica. Si stanno completando in queste settimane le prese in servizio delle nuove assunte e dei nuovi assunti, in attesa dello svolgimento della prova orale dei concorrenti per il profilo di funzionario amministrativo, in programma il prossimo 31 luglio: l’ultimo atto di un percorso intenso e impegnativo, destinato a produrre risultati significativi nell’immediato e negli anni a venire” spiega il dirigente del Servizio Personale, Giuseppe Marchitelli.

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