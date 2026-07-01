Concorso OSS in Puglia, concluse le prove: oltre 14.600 candidati per mille posti

Si è conclusa il 30 giugno la fase delle prove selettive del concorso unico regionale per l’assunzione di mille Operatori socio-sanitari (OSS), uno dei più importanti appuntamenti concorsuali organizzati negli ultimi anni in Puglia per il comparto sanitario. Dopo nove giornate di prove, iniziate il 22 giugno presso il Vigna Nocelli Grand Hotel, il bilancio organizzativo tracciato dal Policlinico di Foggia evidenzia numeri significativi e una macchina organizzativa che, salvo alcune criticità iniziali prontamente superate, ha retto l’impatto di migliaia di candidati provenienti da tutta la regione.

Sono stati complessivamente 14.666 i candidati che hanno preso parte alle prove, a fronte dei 21.052 convocati. Al termine della selezione sono risultati ammessi alla successiva prova pratica 4.585 concorrenti, numero che comprende anche i candidati classificati ex aequo. Un dato che conferma l’elevata partecipazione al concorso e l’interesse suscitato dalle mille opportunità lavorative offerte nel sistema sanitario regionale.

L’organizzazione delle prove ha richiesto uno sforzo considerevole sotto il profilo logistico e della sicurezza. Per oltre una settimana si sono susseguiti numerosi turni, gestiti secondo una programmazione che ha consentito di rispettare i tempi previsti.

L’unico inconveniente segnalato ha riguardato il primo turno della giornata inaugurale, un disagio che, secondo quanto evidenziato dal Policlinico, non è stato determinato da problematiche organizzative ed è stato risolto tempestivamente senza ripercussioni sul regolare svolgimento delle prove successive.

Fondamentale si è rivelata la collaborazione tra tutte le istituzioni e gli enti coinvolti nell’organizzazione del concorso. Un sistema articolato che ha visto lavorare insieme amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine, personale sanitario, volontariato e soggetti privati per garantire sicurezza, assistenza e regolarità durante lo svolgimento delle selezioni.

Il direttore generale del Policlinico di Foggia, Yanko Tedeschi, ha espresso il proprio ringraziamento alla Commissione di concorso e al personale della Struttura complessa Politiche del Personale, che ha seguito tutte le fasi organizzative dell’iniziativa. Un riconoscimento è stato rivolto anche alla Prefettura di Foggia e al Comune di Lucera, che hanno collaborato nella gestione dell’evento.

Tra i soggetti coinvolti figurano inoltre le Forze dell’Ordine, impegnate nelle attività di controllo e sicurezza, l’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso, la Croce Rossa Italiana di Foggia, il Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (CO.N.G.E.A.V.) di Lucera, il GAVI, Cosmopol, Murialdomani Impresa Sociale, oltre alla struttura che ha ospitato le prove e alla società incaricata della gestione tecnica delle selezioni.

Il concorso rappresenta una delle principali procedure di reclutamento previste per rafforzare gli organici del sistema sanitario pugliese, in un momento in cui la figura dell’Operatore socio-sanitario continua a rivestire un ruolo strategico nell’assistenza ai pazienti e nel funzionamento delle strutture ospedaliere e territoriali.

Con la conclusione delle prove selettive si apre ora la fase successiva dell’iter concorsuale, che porterà allo svolgimento delle prove pratiche per i candidati ammessi e, successivamente, alla formazione della graduatoria finale dalla quale saranno individuati i mille vincitori destinati a entrare negli organici delle aziende sanitarie della Regione.

Il completamento della fase selettiva costituisce quindi un passaggio fondamentale verso l’assunzione del nuovo personale, atteso dalle strutture sanitarie pugliesi per rafforzare i servizi assistenziali e rispondere al crescente fabbisogno di operatori qualificati.

allegati STATOQUOTIDIANO

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