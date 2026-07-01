BARI – Si chiude la fase preselettiva del concorso unico per Operatori Socio-Sanitari (OSS) della Regione Puglia. È stato pubblicato l’elenco provvisorio anonimo dei candidati che hanno sostenuto la prova, dal quale emerge che saranno 4.500 gli ammessi alle successive prove scritta e pratica.

Il punteggio dell’ultimo candidato utile è pari a 19,72 punti su 30, una soglia inferiore rispetto alle previsioni formulate da molti partecipanti nei giorni successivi alla prova, quando si ipotizzava un punteggio minimo superiore ai 21 punti.

Tra i risultati spiccano le 237 prove concluse con il punteggio pieno di 30/30, a testimonianza dell’elevato livello di preparazione raggiunto da una parte dei candidati.

L’elenco provvisorio riporta inoltre 15 elaborati classificati come “Non Abbinabili”, esclusi dalla procedura poiché non è stato possibile associare correttamente il compito al codice identificativo del candidato, circostanza che ne impedisce la validazione.

Al via la seconda fase del concorso

Conclusa la preselezione, il concorso entra ora nella fase decisiva. I candidati ammessi saranno chiamati ad affrontare una prova scritta, incentrata sulle materie sanitarie e sulle competenze proprie dell’Operatore Socio-Sanitario, e una prova pratica, finalizzata a verificare le capacità operative e l’applicazione delle procedure assistenziali previste dal profilo professionale.

Nei prossimi giorni sono attese le comunicazioni ufficiali con il calendario delle prove, le sedi d’esame e le modalità organizzative. Secondo indiscrezioni, gli esami potrebbero svolgersi in una struttura situata tra Foggia e Lucera, ma al momento non è ancora arrivata la conferma da parte degli enti organizzatori.

Attesa per la pubblicazione delle banche dati

Grande aspettativa anche per la diffusione delle banche dati ufficiali, che costituiranno il principale strumento di preparazione per i candidati.

I quesiti riguarderanno, tra gli altri argomenti, legislazione sanitaria, organizzazione del Servizio sanitario nazionale, assistenza alla persona, igiene, sicurezza, etica professionale e procedure assistenziali tipiche della figura dell’OSS, comprese la mobilizzazione del paziente, la rilevazione dei parametri vitali e la prevenzione delle infezioni.

Con migliaia di concorrenti ancora in gara, la fase che si apre sarà determinante per la formazione della graduatoria finale e per l’assegnazione dei posti disponibili nelle aziende sanitarie pugliesi.

Fonte: Assocarenews.it.