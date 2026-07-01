Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

FOGGIA SALATTO // PNRR e rischio definanziamenti, Salatto: “La Capitanata non può perdere un’occasione storica”
1 Luglio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

ANDREA SALVATI // Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati
1 Luglio 2026 - ore  10:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Concorso OSS Puglia 2026, ammessi 4.500 candidati: la soglia si ferma a 19,72 su 30

OSS PUGLIA Concorso OSS Puglia 2026, ammessi 4.500 candidati: la soglia si ferma a 19,72 su 30

Tra i risultati spiccano le 237 prove concluse con il punteggio pieno di 30/30, a testimonianza dell'elevato livello di preparazione raggiunto da una parte dei candidati.

Maxiconcorso OSS a Lucera, esplode la protesta: disagi e lunghe attese per oltre 21mila candidati

Maxiconcorso OSS a Lucera - ph oralive.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

BARI – Si chiude la fase preselettiva del concorso unico per Operatori Socio-Sanitari (OSS) della Regione Puglia. È stato pubblicato l’elenco provvisorio anonimo dei candidati che hanno sostenuto la prova, dal quale emerge che saranno 4.500 gli ammessi alle successive prove scritta e pratica.

Il punteggio dell’ultimo candidato utile è pari a 19,72 punti su 30, una soglia inferiore rispetto alle previsioni formulate da molti partecipanti nei giorni successivi alla prova, quando si ipotizzava un punteggio minimo superiore ai 21 punti.

Tra i risultati spiccano le 237 prove concluse con il punteggio pieno di 30/30, a testimonianza dell’elevato livello di preparazione raggiunto da una parte dei candidati.

L’elenco provvisorio riporta inoltre 15 elaborati classificati come “Non Abbinabili”, esclusi dalla procedura poiché non è stato possibile associare correttamente il compito al codice identificativo del candidato, circostanza che ne impedisce la validazione.

allegati > Elenco-anonimo-provvisorio-complessivo-prova-preselettiva-in-ordine-di-Codice-Identificativo-Candidato

Al via la seconda fase del concorso

Conclusa la preselezione, il concorso entra ora nella fase decisiva. I candidati ammessi saranno chiamati ad affrontare una prova scritta, incentrata sulle materie sanitarie e sulle competenze proprie dell’Operatore Socio-Sanitario, e una prova pratica, finalizzata a verificare le capacità operative e l’applicazione delle procedure assistenziali previste dal profilo professionale.

Nei prossimi giorni sono attese le comunicazioni ufficiali con il calendario delle prove, le sedi d’esame e le modalità organizzative. Secondo indiscrezioni, gli esami potrebbero svolgersi in una struttura situata tra Foggia e Lucera, ma al momento non è ancora arrivata la conferma da parte degli enti organizzatori.

Attesa per la pubblicazione delle banche dati

Grande aspettativa anche per la diffusione delle banche dati ufficiali, che costituiranno il principale strumento di preparazione per i candidati.

I quesiti riguarderanno, tra gli altri argomenti, legislazione sanitaria, organizzazione del Servizio sanitario nazionale, assistenza alla persona, igiene, sicurezza, etica professionale e procedure assistenziali tipiche della figura dell’OSS, comprese la mobilizzazione del paziente, la rilevazione dei parametri vitali e la prevenzione delle infezioni.

Con migliaia di concorrenti ancora in gara, la fase che si apre sarà determinante per la formazione della graduatoria finale e per l’assegnazione dei posti disponibili nelle aziende sanitarie pugliesi.

Fonte: Assocarenews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO