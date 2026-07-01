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LEGA SPECCHIO Congresso Lega, Specchio: “Esclusi i nostri tesserati, non parteciperemo”

Il Gruppo Lega Cerignola annuncia la propria non partecipazione al congresso della Lega in programma il 3 luglio a Foggia

Congresso Lega, Specchio: “Esclusi i nostri tesserati, non parteciperemo”

Vincenzo Specchio - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Il Gruppo Lega Cerignola annuncia la propria non partecipazione al congresso della Lega in programma il 3 luglio a Foggia, dopo il mancato invito ai tesserati locali e le tensioni interne al partito.

A intervenire sulla vicenda è Vincenzo Specchio, portavoce del gruppo, che ha espresso le ragioni della decisione e le criticità legate all’organizzazione dell’evento.

«Il Gruppo Lega Cerignola, a seguito del congresso della Lega che si effettuerà il 3 luglio a Foggia e dopo il mancato invito ai tesserati Som di Cerignola che rimarca la volontà di chi conduce il congresso di non allargare il partito, ma di sostituire un gruppo con un altro» Così Vincenzo Specchio portavoce del Gruppo Lega Cerignola.

Specchio ha poi annunciato la scelta di disertare i lavori congressuali, auspicando comunque un futuro dialogo con la nuova segreteria provinciale.

«E visto il mancato invito tramite email ai succitati tesserati, non parteciperemo al congresso ma aspetteremo l’elezione del nuovo segretario, con l’auspicio che quest’ultimo ci consentirà di continuare a portare avanti quel progetto di unione del Centro destra con il civismo mettiano, percorso intrapreso da circa tre anni a questa parte dal Gruppo Lega Cerignola, il segretario di Fi di Noi moderati e della vecchia segretaria di Fdi, e che ci dà certezza di vincere e amministrare bene la città» ha dichiarato Specchio.

Il portavoce ha inoltre ribadito la possibilità di proseguire il percorso politico anche al di fuori del partito, richiamando l’attenzione sul progetto civico del gruppo.

«Diversamente continueremo con il progetto come movimento Civico – ha proseguito -. Già dal nome del nuovo segretario provinciale si capirà le intenzioni del partito, e se il gruppo Lega Cerignola può continuare a lavorare nell’interesse del Unione del centro destra con il civismo, oggi ancora più ampio e con la volontà di allargarsi sempre di più per il bene della nostra amata città: c’è spazio per tutti coloro che sposano questo unico nostro intento, e non per gli interessi e le ambizioni di alcuni, o con decisioni che vengono da chi il nostro territorio non lo conosce.»

Specchio ha infine richiamato la necessità di un progetto amministrativo condiviso per la città.

«Cerignola e i Cerignolani esigono rispetto e una buona amministrazione degna di questo nome dopo 5 anni di disastri, e non accetteranno stratagemmi adottati solo per dare sfogo alle proprie ambizioni: non saranno i congressi a modificare l’ottimo percorso avviato tra uomini che mettono al centro prima di tutto l’interesse della nostra città. Per noi conta “Prima di tutto Cerignola “» ha concluso Vincenzo Specchio.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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