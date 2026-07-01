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DARIO FRANCESCO Da Manfredonia e Vieste all’Europa, poi il ritorno a casa: la storia di Dario Trimigno e Francesco De Vita, i due chef che hanno realizzato il sogno di Ojalà Restó

Dopo anni di formazione e sacrifici nelle cucine del Nord Europa, due giovani garganici hanno scelto di investire nella loro terra. A maggio hanno inaugurato a Vieste Ojalà Restó: un ristorante che racconta il valore del ritorno, della cucina e delle proprie radici.

Da Manfredonia e Vieste all'Europa, poi il ritorno a casa: la storia di Dario Trimigno e Francesco De Vita, i due chef che hanno realizzato il sogno di Ojalà Restó

Da Manfredonia e Vieste all'Europa, poi il ritorno a casa: la storia di Dario Trimigno e Francesco De Vita, i due chef che hanno realizzato il sogno di Ojalà Restó

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ci sono storie che parlano di partenze. Altre di ritorni. E poi ci sono quelle che riescono a raccontare entrambe le cose, trasformando un sogno in una realtà che profuma di casa.

È la storia di Dario Trimigno, originario di Manfredonia, e di Francesco De Vita, di Vieste. Due ragazzi del Gargano che hanno scelto di partire per costruire il proprio futuro e che, dopo anni di sacrifici e formazione nelle cucine europee, hanno deciso di tornare là dove tutto era cominciato.

Lo scorso maggio hanno aperto a Vieste Ojalà Restó, un progetto nato dall’esperienza maturata lontano dalla Puglia e dalla volontà di restituire al territorio ciò che il territorio aveva dato loro.

Il loro percorso non è stato semplice.

Come tanti giovani del Sud, hanno lasciato la propria terra inseguendo un’opportunità. Hanno lavorato nei Paesi Bassi, in Belgio e in altre realtà europee, affrontando quella gavetta che ogni cuoco conosce bene: turni interminabili, sveglie all’alba, servizio fino a tarda notte, disciplina e continua voglia di imparare.

Ogni cucina è diventata una scuola di vita.

Hanno appreso tecniche, conosciuto culture gastronomiche diverse, affinato il gusto e la capacità di interpretare la materia prima. Ma soprattutto hanno imparato che la cucina non è soltanto un mestiere: è dedizione, sacrificio, rispetto per il lavoro e desiderio di emozionare chi si siede a tavola.

Eppure, nonostante gli anni trascorsi all’estero, c’era qualcosa che continuava a richiamarli.

La Puglia.

I suoi profumi, il mare, i prodotti della terra, le tradizioni familiari e quel patrimonio gastronomico che, visto da lontano, acquista ancora più valore.

Così è maturata una scelta che oggi appare quasi naturale, ma che richiede coraggio: tornare.

Non un ritorno dettato dalla nostalgia, ma una decisione imprenditoriale precisa. Portare a casa le competenze acquisite nel mondo e metterle al servizio del proprio territorio.

Da questa idea è nato Ojalà Restó.

Anche il nome racchiude un significato particolare. “Ojalà”, espressione di origine spagnola che significa “magari”, “speriamo”, richiama il desiderio di vedere realizzato un sogno. Quel sogno oggi ha un indirizzo, una cucina e una sala affacciata sul Gargano.

Nel loro ristorante convivono memoria e innovazione. Le radici della cucina pugliese incontrano le tecniche apprese all’estero, in un equilibrio che racconta il viaggio umano e professionale dei due chef.

Ogni piatto diventa così qualcosa di più di una semplice preparazione gastronomica.

Racconta una partenza.

Racconta gli anni trascorsi lontano da casa.

Racconta il valore dell’esperienza.

E racconta, soprattutto, il coraggio di tornare quando tanti scelgono di restare altrove.

In un tempo in cui il Mezzogiorno continua a fare i conti con la fuga dei suoi giovani, storie come quella di Dario Trimigno e Francesco De Vita assumono un significato che va oltre la ristorazione. Sono il segno che partire può essere un’opportunità, ma che tornare può diventare una scelta ancora più coraggiosa.

Perché investire nel proprio territorio significa credere nelle sue potenzialità e contribuire a costruirne il futuro.

Forse è proprio questa la vera favola di Ojalà Restó.

Non quella di due chef che hanno aperto un ristorante.

Ma quella di due ragazzi del Gargano che hanno attraversato l’Europa per imparare un mestiere e sono tornati a casa per dimostrare che anche qui si possono realizzare grandi progetti.

E le favole più belle, a differenza di quelle che finiscono con un “c’era una volta”, continuano ogni sera, quando le luci del ristorante si accendono, la cucina prende vita e qualcuno si siede a tavola, pronto ad assaporare non solo un piatto, ma una storia.

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