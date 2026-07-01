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FOGGIA MAINIERO Debito fuori bilancio da 5 milioni a Foggia, Mainiero: “Immorale che lo paghino i cittadini”

La vicenda riguarda la società Ois srl, che nei primi anni Duemila si era aggiudicata un appalto per la realizzazione del sistema informatico comunale

Debito fuori bilancio da 5 milioni a Foggia, Mainiero: “Immorale che lo paghino i cittadini”

Giuseppe Mainiero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Un debito fuori bilancio lievitato da circa 1 milione a oltre 5 milioni di euro torna al centro del dibattito politico a Foggia. La vicenda riguarda la società Ois srl, che nei primi anni Duemila si era aggiudicata un appalto per la realizzazione del sistema informatico comunale, poi finito in contenzioso e sfociato in una lunga battaglia giudiziaria culminata in una sentenza della Corte d’Appello di Bari nel 2025.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 30 giugno, ha dovuto prendere atto della legittimità del debito fuori bilancio pari a 5.144.976,78 euro, conseguenza di fatture non pagate e della successiva revoca del contratto. La società, fallita nel 2013, aveva avviato il contenzioso contro l’ente già nei primi anni successivi all’affidamento.

A sollevare con forza la questione è stato il consigliere civico Giuseppe Mainiero, che ha chiesto di discutere l’argomento in aula. «Io penso che questo debito fuori bilancio, oltre che alla Corte dei Conti, andrebbe portato alla Procura della Repubblica», ha dichiarato, sottolineando come negli ultimi vent’anni non siano emerse responsabilità amministrative chiare.

Mainiero ha inoltre criticato la gestione del contenzioso: «È inaudito che i foggiani debbano pagare da 1 milione a 5 milioni. Stiamo sottraendo, in questo momento, 4 milioni alle strade, ai marciapiedi». Il consigliere ha chiesto di attivare verifiche interne e una relazione dettagliata su quanto accaduto, evidenziando la mancata attivazione di soluzioni transattive nel corso degli anni.

Nel suo intervento ha aggiunto: «Ritengo immorale che un debito di 1 milione giunga ad essere pagato dai cittadini foggiani per una somma superiore a 5 milioni di euro. È assurdo».

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere del Movimento 5 Stelle Francesco Strippoli, che ha parlato di possibili responsabilità da accertare negli uffici competenti. «In questo caso si può, con gli uffici, risalire anche a delle responsabilità specifiche. Qui ci sono delle evidenti responsabilità», ha affermato.

Critico anche il consigliere Nicola Formica (Insieme per Foggia), che ha definito la situazione «un colpo allo stomaco», chiedendo l’attivazione di procedure di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili.

Il caso riapre così il dibattito sulla gestione dei contenziosi storici dell’ente e sull’impatto dei debiti fuori bilancio sulle risorse comunali destinate ai servizi pubblici.

Lo riporta foggiatoday.it.

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