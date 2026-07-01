Estate sicura, la ASL Bari rafforza il servizio 118 con sei postazioni aggiuntive nelle località più frequentate

L’ASL Bari potenzia la rete dell’emergenza-urgenza per il periodo estivo con l’attivazione di sei postazioni aggiuntive del 118, operative dal 1° luglio al 31 agosto, per garantire interventi più rapidi nelle aree caratterizzate da un maggiore afflusso di residenti e turisti.

Cinque delle nuove postazioni saranno attive tutti i giorni dalle 8 alle 20 nei comuni di Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, presso il Presidio territoriale San Giacomo di Monopoli e al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. A queste si aggiunge una sesta postazione a Cozze, operativa nei fine settimana, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20.

Ogni mezzo di soccorso sarà composto da un autista-soccorritore e un soccorritore, con il compito di supportare la rete territoriale dell’emergenza durante i mesi più critici dell’anno.

Il piano è stato predisposto dalla Direzione Generale della ASL Bari, in collaborazione con la Centrale Operativa 118 e con Sanitaservice, che metterà a disposizione personale e mezzi dedicati. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario in un periodo caratterizzato dall’aumento delle temperature e dalla crescita delle presenze turistiche.

Le nuove postazioni si integrano con l’organizzazione della U.O.C. SET 118 e si affiancano alla rete ordinaria già presente sul territorio provinciale, contribuendo a garantire interventi ancora più tempestivi ed efficaci nelle località costiere e nelle zone maggiormente frequentate.

Questi gli indirizzi delle sei postazioni attivate:

• Polignano a Mare – Via Don Luigi Sturzo, 1

• Presidio Territoriale San Giacomo di Monopoli – Piazza San Giacomo

• Cassano delle Murge – Via Diego Laudati

• Giovinazzo – Via Diomede Illuzzi

• Ospedale Monopoli-Fasano – Contrada Sant’Antonio d’Ascula

• Cozze – Largo Puglia