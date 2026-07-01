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ASL BARI Estate sicura, la ASL Bari rafforza il servizio 118 con sei postazioni aggiuntive nelle località più frequentate

Operative dal 1° luglio al 31 agosto per garantire interventi più rapidi nelle aree caratterizzate da un maggiore afflusso di residenti e turisti

Estate sicura, la ASL Bari rafforza il servizio 118 con sei postazioni aggiuntive nelle località più frequentate

Estate sicura, la ASL Bari rafforza il servizio 118 con sei postazioni aggiuntive nelle località più frequentate

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Attualità // Bari //

L’ASL Bari potenzia la rete dell’emergenza-urgenza per il periodo estivo con l’attivazione di sei postazioni aggiuntive del 118, operative dal 1° luglio al 31 agosto, per garantire interventi più rapidi nelle aree caratterizzate da un maggiore afflusso di residenti e turisti.

Cinque delle nuove postazioni saranno attive tutti i giorni dalle 8 alle 20 nei comuni di Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, presso il Presidio territoriale San Giacomo di Monopoli e al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. A queste si aggiunge una sesta postazione a Cozze, operativa nei fine settimana, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20.

Ogni mezzo di soccorso sarà composto da un autista-soccorritore e un soccorritore, con il compito di supportare la rete territoriale dell’emergenza durante i mesi più critici dell’anno.

Il piano è stato predisposto dalla Direzione Generale della ASL Bari, in collaborazione con la Centrale Operativa 118 e con Sanitaservice, che metterà a disposizione personale e mezzi dedicati. L’obiettivo è rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario in un periodo caratterizzato dall’aumento delle temperature e dalla crescita delle presenze turistiche.

Le nuove postazioni si integrano con l’organizzazione della U.O.C. SET 118 e si affiancano alla rete ordinaria già presente sul territorio provinciale, contribuendo a garantire interventi ancora più tempestivi ed efficaci nelle località costiere e nelle zone maggiormente frequentate.

Questi gli indirizzi delle sei postazioni attivate:

• Polignano a Mare – Via Don Luigi Sturzo, 1
• Presidio Territoriale San Giacomo di Monopoli – Piazza San Giacomo
• Cassano delle Murge – Via Diego Laudati
• Giovinazzo – Via Diomede Illuzzi
• Ospedale Monopoli-Fasano – Contrada Sant’Antonio d’Ascula
• Cozze – Largo Puglia

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