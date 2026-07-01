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Home // Manfredonia // Fichi d’India in piazza Duomo, Galli: “Chi si assume gli oneri della manutenzione?”

UGO GALLI Fichi d’India in piazza Duomo, Galli: “Chi si assume gli oneri della manutenzione?”

La presenza di vasi con fichi d’India e altre piantagioni locali collocati dinanzi al Duomo rappresenta una scelta che solleva interrogativi

Fichi d’India in piazza Duomo, Galli: "Chi si assume gli oneri della manutenzione?"

Fichi d’India in piazza Duomo, Galli: "Chi si assume gli oneri della manutenzione?" - Fonte Immagine: Facebook, Ugo Galli - consigliere comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

Secondo le dichiarazioni del consigliere comunale Ugo Galli, la presenza di vasi con fichi d’India e altre piantagioni locali collocati dinanzi al Duomo, in diversi punti dello spazio pubblico, rappresenta una scelta che solleva interrogativi sul senso complessivo dell’intervento di arredo urbano. Dalle immagini raccolte, le piante risultano in parte sofferenti a causa delle alte temperature.

La collocazione di queste installazioni vegetali in una delle aree più frequentate della città viene quindi letta come una iniziativa non ordinaria di sistemazione dello spazio pubblico, sulla quale si chiede maggiore chiarezza.

Tra le possibili interpretazioni richiamate dal consigliere figurano l’ipotesi di una forma di rigenerazione urbana attraverso il verde, oppure un intervento volto all’incremento di aree verdi con modalità innovative. Non mancano, tuttavia, letture più critiche che ipotizzano una possibile delimitazione simbolica di spazi o funzioni all’interno dell’area urbana.

Altre ipotesi riguardano la creazione di spazi a vocazione informativo-turistica o associativa, mentre viene richiamata anche la possibilità di una semplice noncuranza nella gestione degli spazi pubblici, anche in relazione alla manifestazione svoltasi venerdì 26 giugno, per la quale l’accesso era consentito solo previo pagamento di un ticket.

Nelle dichiarazioni viene inoltre posto un interrogativo sulla gestione delle installazioni: chi si assume gli oneri della manutenzione e dell’eventuale rimozione dei vasi e delle piante?

Un tema che, secondo quanto evidenziato, rimanda più in generale alla gestione degli spazi condivisi e al rapporto tra eventi temporanei, arredo urbano e responsabilità amministrativa.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.

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