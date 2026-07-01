Foggia, affidato il servizio per parchi gioco e bagni pubblici: gara da oltre 670 mila euro per tre anni

FOGGIA – Via libera definitivo all’affidamento del servizio di custodia dei parchi gioco cittadini, della gestione dei bagni pubblici del nodo intermodale e della pulizia dei servizi igienici comunali. Il Comune di Foggia ha preso formalmente atto dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, chiudendo una procedura che garantirà il servizio per i prossimi tre anni.

L’appalto riguarda attività essenziali per la gestione quotidiana della città: l’apertura e la chiusura dei parchi gioco, la custodia delle strutture dedicate ai bambini, la gestione dei bagni presenti presso il nodo intermodale e la pulizia dei servizi igienici pubblici. Si tratta di prestazioni che incidono direttamente sulla fruibilità degli spazi urbani e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’affidamento è stato disposto in favore della società Accadueo Srl, con sede a Bari, risultata prima classificata al termine della gara pubblica espletata dalla SUA della Provincia di Foggia. La procedura era stata avviata ai sensi dell’articolo 71 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) attraverso una procedura aperta interamente gestita sulla piattaforma telematica provinciale.

Uno degli elementi che emerge con maggiore evidenza dalla documentazione amministrativa riguarda l’offerta economica presentata dall’impresa aggiudicataria. La società ha infatti applicato un ribasso del 100% sulla quota dell’importo soggetta a ribasso, pari a 138 mila euro. In pratica, questa componente economica è stata completamente azzerata, mentre sono rimasti integralmente confermati gli importi non ribassabili previsti dalla normativa.

La parte più consistente dell’appalto continua infatti a essere rappresentata dal costo del personale, fissato in 372 mila euro, al quale si aggiungono 18.240 euro di oneri per la sicurezza, anch’essi non soggetti a ribasso. L’importo complessivo dell’aggiudicazione risulta così pari a 390.240 euro oltre IVA, mentre il valore complessivo del servizio programmato per l’intero triennio ammonta a 672.775,74 euro, come previsto dalla precedente determinazione a contrarre del Comune.

La gara non è stata priva di passaggi significativi. Alla scadenza dei termini erano pervenute cinque offerte. Durante la fase di verifica amministrativa il Seggio di gara ha disposto l’esclusione della cooperativa Electra per carenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal disciplinare. Sono quindi rimasti in corsa quattro operatori economici, le cui offerte tecniche ed economiche sono state successivamente valutate dalla Commissione giudicatrice nominata dalla Provincia di Foggia.

La proposta di aggiudicazione è arrivata al termine delle sedute dedicate all’esame delle offerte tecniche e all’apertura delle buste economiche. Successivamente la Provincia, attraverso il Settore Appalti e la Stazione Unica Appaltante, ha completato tutte le verifiche sui requisiti dell’impresa prima classificata utilizzando il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0) dell’ANAC, oltre ai controlli presso gli enti competenti, compresi la Banca dati nazionale antimafia e il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), tutti conclusi con esito positivo.

Con la determinazione dirigenziale il Comune di Foggia recepisce dunque formalmente l’aggiudicazione già disposta dalla Provincia e avvia la fase conclusiva che porterà alla stipula del contratto. L’atto precisa inoltre che il provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa, in quanto le risorse erano già state programmate nella fase iniziale della procedura.

Il servizio rappresenta uno dei principali affidamenti comunali nel settore della manutenzione e gestione degli spazi pubblici, poiché interessa strutture frequentate quotidianamente da famiglie, bambini, pendolari e cittadini. La continuità della custodia dei parchi e della pulizia dei servizi igienici costituisce infatti un elemento centrale nelle politiche di decoro urbano e di sicurezza degli spazi collettivi.

A cura di Giovanna Tambo.