Foggia, altri due asili nel piano comunale: nuovi interventi a via Farina, viale Kennedy e via Nedo Nadi

FOGGIA – Non ci sono soltanto i cantieri di via De Palma e viale Gandhi nel piano con cui il Comune di Foggia punta ad aumentare i posti disponibili negli asili nido. La ricognizione approvata dalla Giunta comunale conferma infatti un programma più ampio che comprende anche la realizzazione di una nuova struttura in via Monsignor Fortunato Maria Farina e la riqualificazione di due edifici scolastici situati tra viale Kennedy-via Vittorio Alfieri e via Nedo Nadi-via Luigi Rovelli. Un pacchetto di interventi che, tra nuove costruzioni e ristrutturazioni, vale complessivamente oltre sette milioni di euro di finanziamenti già assegnati, ai quali si aggiungono ulteriori risorse che il Comune intende reperire attraverso nuovi bandi.

La fotografia emerge dagli atti approvati dalla Giunta nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicato ai servizi educativi per la prima infanzia. Il documento riepiloga tutti gli interventi dei quali Palazzo di Città è soggetto attuatore e conferma la strategia dell’Amministrazione di distribuire i nuovi posti nido in diversi quartieri della città, cercando di ridurre gli squilibri territoriali nell’offerta educativa.

Tra le opere previste figura la costruzione di un nuovo asilo nell’area di via Monsignor Fortunato Maria Farina, finanziato per 1,44 milioni di euro. Accanto alla nuova struttura sono programmati anche due importanti interventi di recupero del patrimonio scolastico esistente: il primo riguarda l’immobile di viale Kennedy-via Vittorio Alfieri, destinato a essere demolito e ricostruito con ampliamento, mentre il secondo interesserà la struttura di via Nedo Nadi-via Luigi Rovelli, che sarà sottoposta a un intervento di ristrutturazione. Entrambi dispongono di un finanziamento pari a 1,2 milioni di euro.

L’obiettivo dell’Amministrazione è incrementare sensibilmente il numero dei posti disponibili per i bambini da zero a tre anni, contribuendo al raggiungimento degli standard fissati dall’Unione europea. Le stime tecniche riportate negli atti mostrano però che il costo effettivo delle opere supera ormai quello coperto dai finanziamenti ministeriali, anche a causa dell’aumento dei prezzi registrato nel settore delle costruzioni negli ultimi anni. Per questo motivo il Comune ha già informato il Ministero dell’Istruzione della necessità di reperire ulteriori risorse per completare il programma senza ridimensionare gli interventi previsti.

La Giunta ha quindi dato mandato agli uffici di partecipare alle future linee di finanziamento che saranno messe a disposizione dallo Stato o dall’Unione europea, nella speranza di ottenere la copertura delle somme mancanti e portare a termine l’intero piano.

L’investimento sugli asili nido rappresenta una delle principali scommesse dell’Amministrazione Episcopo. Oltre a migliorare l’offerta educativa, il programma punta infatti a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, sostenere le giovani famiglie e ridurre le liste d’attesa che da anni caratterizzano il sistema dei servizi per la prima infanzia nel capoluogo.

A cura di Giovanna Tambo.