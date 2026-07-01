Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

SFRATTO FRATELLO // Sfrattato dall’abitazione acquistata dal fratello, smonta porte e lavandini: patteggia la condanna
1 Luglio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, avanti con il nuovo asilo tra viale Gandhi e via D’Addedda: il Comune rilancia il progetto PNRR da oltre 2 milioni

FOGGIA COMUNE Foggia, avanti con il nuovo asilo tra viale Gandhi e via D’Addedda: il Comune rilancia il progetto PNRR da oltre 2 milioni

Il Comune di Foggia prova a rimettere in carreggiata uno degli interventi più importanti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

Foggia, avanti con il nuovo asilo tra viale Gandhi e via D’Addedda: il Comune rilancia il progetto PNRR da oltre 2 milioni

Asilo nido - Fonte Immagine: nidifamigliaarcobaleno.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia prova a rimettere in carreggiata uno degli interventi più importanti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Giunta comunale ha approvato la presa d’atto del Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla costruzione del nuovo asilo nido nell’area compresa tra viale Gandhi e via D’Addedda, confermando l’indirizzo politico a proseguire l’opera nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso amministrativo.

L’intervento dispone di un finanziamento ministeriale di 2 milioni e 16 mila euro e prevede la realizzazione di una nuova struttura capace di ospitare 84 bambini nella fascia d’età tra zero e tre anni. Si tratta di uno dei principali investimenti destinati all’incremento dei servizi educativi per la prima infanzia nel capoluogo dauno e rientra nella Missione 4 del PNRR dedicata all’istruzione.

Il progetto affonda le proprie radici nel 2024, quando il Ministero dell’Istruzione ha inserito Foggia tra gli enti beneficiari del nuovo Piano Asili Nido finanziato con le risorse europee del programma Next Generation EU. Successivamente il Comune ha sottoscritto l’accordo di concessione del finanziamento e avviato tutte le procedure necessarie per la progettazione e l’affidamento dei lavori.

Per rispettare le stringenti scadenze fissate dal PNRR, il responsabile unico del procedimento aveva disposto la suddivisione dell’intervento in più stralci funzionali, consentendo l’avvio anticipato delle prime lavorazioni di preparazione del cantiere. Nel gennaio del 2025 erano infatti partiti gli interventi preliminari di sbancamento e predisposizione dell’area, ma nel marzo dello stesso anno il direttore dei lavori aveva disposto una sospensione per consentire ulteriori verifiche tecniche. Solo successivamente il Comune ha potuto riprendere l’iter progettuale aggiornando gli elaborati e procedendo alla loro nuova validazione.

Con la delibera approvata il 30 giugno, la Giunta prende formalmente atto del Progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato, già verificato e validato dagli uffici tecnici, e conferma l’indirizzo agli uffici competenti affinché proseguano tutte le attività necessarie al completamento dell’opera.

L’asilo sorgerà su un’area comunale individuata catastalmente al foglio 127 e sarà realizzato secondo gli standard previsti per gli edifici ad alta efficienza energetica, con ambienti destinati alle attività educative, spazi esterni attrezzati e servizi adeguati agli standard ministeriali.

L’intervento fa parte di un piano più ampio con cui Foggia punta ad aumentare sensibilmente il numero dei posti disponibili negli asili nido comunali. Complessivamente il Comune è soggetto attuatore di cinque interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del Piano Asili Nido 2025, comprendenti nuove costruzioni e ristrutturazioni per un fabbisogno complessivo stimato in circa 12 milioni di euro.

Per Palazzo di Città la realizzazione della struttura di viale Gandhi rappresenta uno degli investimenti più significativi nel settore dell’istruzione degli ultimi anni. Oltre ad aumentare l’offerta di servizi per le famiglie, il nuovo asilo consentirà infatti di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di copertura dei servizi educativi per la prima infanzia.

Con il via libera della Giunta, il progetto entra ora nella fase successiva dell’iter amministrativo, con l’obiettivo di completare l’opera entro i tempi compatibili con le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO