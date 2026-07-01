Foggia, avanti con il nuovo asilo tra viale Gandhi e via D’Addedda: il Comune rilancia il progetto PNRR da oltre 2 milioni

FOGGIA – Il Comune di Foggia prova a rimettere in carreggiata uno degli interventi più importanti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Giunta comunale ha approvato la presa d’atto del Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla costruzione del nuovo asilo nido nell’area compresa tra viale Gandhi e via D’Addedda, confermando l’indirizzo politico a proseguire l’opera nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso amministrativo.

L’intervento dispone di un finanziamento ministeriale di 2 milioni e 16 mila euro e prevede la realizzazione di una nuova struttura capace di ospitare 84 bambini nella fascia d’età tra zero e tre anni. Si tratta di uno dei principali investimenti destinati all’incremento dei servizi educativi per la prima infanzia nel capoluogo dauno e rientra nella Missione 4 del PNRR dedicata all’istruzione.

Il progetto affonda le proprie radici nel 2024, quando il Ministero dell’Istruzione ha inserito Foggia tra gli enti beneficiari del nuovo Piano Asili Nido finanziato con le risorse europee del programma Next Generation EU. Successivamente il Comune ha sottoscritto l’accordo di concessione del finanziamento e avviato tutte le procedure necessarie per la progettazione e l’affidamento dei lavori.

Per rispettare le stringenti scadenze fissate dal PNRR, il responsabile unico del procedimento aveva disposto la suddivisione dell’intervento in più stralci funzionali, consentendo l’avvio anticipato delle prime lavorazioni di preparazione del cantiere. Nel gennaio del 2025 erano infatti partiti gli interventi preliminari di sbancamento e predisposizione dell’area, ma nel marzo dello stesso anno il direttore dei lavori aveva disposto una sospensione per consentire ulteriori verifiche tecniche. Solo successivamente il Comune ha potuto riprendere l’iter progettuale aggiornando gli elaborati e procedendo alla loro nuova validazione.

Con la delibera approvata il 30 giugno, la Giunta prende formalmente atto del Progetto di fattibilità tecnico-economica aggiornato, già verificato e validato dagli uffici tecnici, e conferma l’indirizzo agli uffici competenti affinché proseguano tutte le attività necessarie al completamento dell’opera.

L’asilo sorgerà su un’area comunale individuata catastalmente al foglio 127 e sarà realizzato secondo gli standard previsti per gli edifici ad alta efficienza energetica, con ambienti destinati alle attività educative, spazi esterni attrezzati e servizi adeguati agli standard ministeriali.

L’intervento fa parte di un piano più ampio con cui Foggia punta ad aumentare sensibilmente il numero dei posti disponibili negli asili nido comunali. Complessivamente il Comune è soggetto attuatore di cinque interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del Piano Asili Nido 2025, comprendenti nuove costruzioni e ristrutturazioni per un fabbisogno complessivo stimato in circa 12 milioni di euro.

Per Palazzo di Città la realizzazione della struttura di viale Gandhi rappresenta uno degli investimenti più significativi nel settore dell’istruzione degli ultimi anni. Oltre ad aumentare l’offerta di servizi per le famiglie, il nuovo asilo consentirà infatti di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di copertura dei servizi educativi per la prima infanzia.

Con il via libera della Giunta, il progetto entra ora nella fase successiva dell’iter amministrativo, con l’obiettivo di completare l’opera entro i tempi compatibili con le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A cura di Giovanna Tambo.