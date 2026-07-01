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FOGGIA CONALPA Foggia, caldo e siccità mettono a rischio i giovani alberi: Conalpa rilancia l’appello ai volontari

L’ondata di caldo che sta interessando Foggia sta mettendo in forte difficoltà molti dei giovani alberi piantati negli ultimi anni

Foggia, caldo e siccità mettono a rischio i giovani alberi: Conalpa rilancia l’appello ai volontari

Foggia, caldo e siccità mettono a rischio i giovani alberi: Conalpa rilancia l’appello ai volontari - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

L’ondata di caldo che sta interessando Foggia sta mettendo in forte difficoltà molti dei giovani alberi piantati negli ultimi anni, che senza un’adeguata irrigazione rischiano di non sopravvivere alla stagione estiva.

Lo scorso anno l’associazione Conalpa Foggia ha avviato il progetto “Volontari per gli Alberi”, che ha coinvolto oltre 100 cittadini organizzati in turni di irrigazione per garantire l’acqua agli esemplari più fragili. L’iniziativa ha permesso di salvare circa 15 alberelli in evidente stato di sofferenza.

Oggi, però, la situazione appare nuovamente critica. Le alte temperature e la prolungata assenza di piogge stanno compromettendo non solo gli alberi già seguiti dai volontari, ma anche numerosi altri esemplari, soprattutto lungo le piste ciclabili e nelle aree di recente piantumazione.

Per questo Conalpa Foggia ha rilanciato un appello alla cittadinanza affinché nuovi volontari si rendano disponibili a dedicare pochi minuti del proprio tempo per l’irrigazione degli alberi più vicini a casa o al luogo di lavoro. L’attività, spiegano, è semplice e organizzata attraverso un gruppo WhatsApp dedicato, con turni condivisi tra i partecipanti.

Invitiamo tutti coloro che desiderano dare un contributo concreto alla tutela del verde urbano a unirsi alla nostra iniziativa. Salvare un giovane albero richiede pochi litri d’acqua e pochi minuti del proprio tempo. Sostituirlo, una volta morto, richiede anni e risorse economiche ben maggiori”, sottolinea l’associazione.

La campagna punta ad ampliare la rete dei volontari, così da poter intervenire su un numero maggiore di alberi e garantire una risposta più rapida nei casi più critici. L’adesione è possibile attraverso il modulo disponibile sui canali social di Conalpa Foggia, entrando così a far parte della rete “Volontari per gli Alberi”.

Lo riporta foggiatoday.it.

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