Foggia, il 2 luglio il concerto 'Dialoghi in quintetto' con il Quintetto d’archi del Conservatorio

La grande musica da camera torna protagonista a Foggia con il concerto “Dialoghi in quintetto”, in programma giovedì 2 luglio nell’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”, nell’ambito della XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata”.

L’iniziativa conferma la vocazione del Conservatorio a proporre eventi di alto profilo artistico e formativo, rivolti alla cittadinanza e al territorio, con un’offerta musicale dedicata al grande repertorio cameristico.

Protagonista della serata sarà il Quintetto d’archi composto da Stefano Delle Donne e Maria Teresa De Sanio ai violini, Davide Lotito alla viola, Daniele Miatto e Francesco Montaruli ai violoncelli. Una formazione di musicisti con importanti esperienze concertistiche e didattiche, in gran parte legati anche all’attività del Conservatorio foggiano.

Il programma propone un confronto tra due capolavori assoluti della letteratura cameristica: il Quintetto op. 11 n. 5 di Luigi Boccherini, celebre per il Minuetto, esempio di eleganza settecentesca, e il monumentale Quintetto in do maggiore D. 956 di Franz Schubert, considerato una delle più alte espressioni della musica da camera di tutti i tempi.

Due opere distanti per linguaggio e sensibilità, ma unite dalla capacità di trasformare il dialogo tra strumenti in una narrazione musicale di grande intensità espressiva.

Il concerto si terrà giovedì 2 luglio nell’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con apertura alle ore 20.30 e inizio previsto alle ore 21.00.